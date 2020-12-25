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Предложил брать плату с компаний за иностранных работников Трутнев

15:00 25.12.2020 Фото: Pixabay
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Цель — предоставить работу и достойную зарплату россиянам, сказал он.

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В 2020 году из-за коронавируса и ограничительных мер объем иностранных инвестиций на Дальний Восток сократился более чем на 30%

Курирующий Дальний Восток вице-премьер Юрий Трутнев предложил ввести акциз для компаний за привлечение иностранных сотрудников на новых проектах. Цель — предоставить работу и достойную зарплату россиянам, сказал он

Вице-премьер и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев предложил ввести акциз для компаний при приеме на работу иностранных сотрудников для новых проектов на Дальнем Востоке и в Арктике.

«В отношении будущих проектов у меня есть большое желание немножечко подкрутить ручку регулирования и сделать так, чтобы [компании] потихонечку начинали платить за иностранную рабочую силу. Хочешь привлечь кого-то из-за рубежа, пожалуйста, заплати акциз, причем так тихонечко, по нарастающей. Не хочешь платить акциз, привлекай наших рабочих», — сказал он в интервью РБК.

«Нас беспокоит большое количество иностранной рабочей силы, используемой при строительстве объектов на Дальнем Востоке. Там десятки тысяч человек работают со всего мира: и из республик бывшего СССР, и из Китая, и из других стран. Все хорошо, но только правительство существует для того, чтобы давать работу, прежде всего гражданам нашей страны», — пояснил Трутнев. По его словам, надо, чтобы россияне работали и получали достойную заработную плату.

По его словам, эта мера, если ее одобрят премьер Михаил Мишустин и президент Владимир Путин, не коснется существующих проектов, потому что есть закон о «дедушкиной» оговорке, не позволяющий ухудшать имеющиеся условия.

В марте 2020 года Путин подписал закон, предусматривающий льготы для компаний, добывающих в Арктике нефть и газ и готовых инвестировать в свой проект не менее 10 млн руб. Такие компании могут претендовать на статус резидента, налоговые и другие преференции. Проекты компаний могут быть связаны со строительством портов, промышленных предприятий, добычей углеводородного сырья на шельфе и континентальной части, производством СПГ и газохимии. На Дальнем Востоке действует режим территорий опережающего развития (ТОР) с льготным налогообложением. Но вице-премьер не исключил, что меры поддержки по отношению к новым инвестициям «чуть-чуть изменятся».

По данным Трутнева, в 2020 году из-за коронавируса и ограничительных мер объем иностранных инвестиций на Дальний Восток сократился более чем на 30%. Причем если раньше  70% средств приходило из Китая, то теперь возросли инвестиции с Кипра, сказал он. Однако объем уже подписанных соглашений, реализация которых намечена до 2024 года, составляет свыше 5 трлн руб. «Эта цифра меня самого немножко пугает. Если до 2024 года мы втащим на территорию Дальнего Востока 5 трлн руб., это будет не очень плохой работой», — заключил он.

Источник: РБК

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