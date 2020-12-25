Приказано дорого жить: резко вырастет оплата за арендное жилье в России

В первой половине 2020-го ставки аренды жилья в крупных городах заметно упали из-за коронакризиса

Цены на арендное жилье в крупных городах России в 2021 году могут вырасти на 8–10%, в Москве — на 15%. Такой прогноз «Известиям» дали участники рынка недвижимости. Весной в первый пик пандемии хозяева квартир шли навстречу арендаторам и снижали ставки, но летом после выхода из изоляции спрос на съемное жилье начал восстанавливаться, и уже осенью плата стала расти. Основной причиной этого эксперты называют восстановление рынка труда.

На круги своя

В первой половине 2020-го ставки аренды жилья в крупных городах заметно упали из-за коронакризиса. Часть иногородних сотрудников, потерявших работу, возвращались в родные города переждать изоляцию, другим нужно было уменьшить расходы на съем жилья. Арендодатели шли им навстречу и снижали ставки, в некоторых случаях скидки достигали 50%, сказал генеральный директор риелторской компании We know Александр Галицын.

После окончания локдауна спрос вернулся, а осенью цены начали расти — в первую очередь благодаря восстановлению рынка труда, отметил эксперт. Работодатели, которые сокращали штат весной, нанимают новых сотрудников, пояснил Александр Галицын.

В сентябре–октябре даже ощущался дефицит качественного предложения на рынке аренды, отметил руководитель направления вторичной недвижимости в «Авито Недвижимости» Руслан Закирьянов. Поэтому в годовом выражении средняя ставка по России практически не изменилась: в ноябре 2020-го она составила 18,3 тыс. рублей в месяц против 18,4 тыс. годом ранее, добавил аналитик.

— В 2021 году ставки будут расти, обгоняя инфляцию, — прирост может составить 15% в Москве и порядка 8–10% в крупных региональных центрах, — спрогнозировал Александр Галицын.

В следующем году стоит рассчитывать на повышение арендной ставки относительно текущих значений в стране на 6–7%, считает главный эксперт аналитического центра «Циан» Виктория Кирюхина.

По мере восстановления экономики и деловой активности съемное жилье продолжит дорожать, особенно это будет заметно в столице и других крупных городах, таких как Санкт-Петербург, Екатеринбург, где традиционно спрос превышает предложение, указал управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский. По его прогнозу, в таких городах цены поднимутся на 10–15%, если не случится новых потрясений в экономике.

В столице в принципе рынок аренды, как и новостроек, максимально стабилен по сравнению с другими российскими локальными рынками, отметил акционер, управляющий партнер ГК «Основа» Олег Колченко. Даже в случае ухудшения общей экономической ситуации в стране в Москве есть нереализованный внутренний спрос, добавил он.

Ситуация на рынке аренды будет зависеть от пандемии и возможных ограничительных мер. Если не произойдут кардинальные изменения, во втором полугодии 2021 года перегретые цены на аренду могут замедлить рост, высказал мнение генеральный директор федеральной риелторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.





Сегодня в некоторых городах, особенно северных, отмечается дефицит предложения ликвидных квартир — они сдаются буквально за несколько дней, указал Ильдар Хусаинов. При этом спрос подогревается в том числе и теми людьми, которые продали старые квартиры и купили новое жилье в строящемся доме. Некоторые из них временно снимают квартиру, отметил эксперт.

— Объем продаж новостроек в Москве в этом году превысит продажи прошлого года, даже несмотря на весенний карантин и переход на онлайн-продажи, — сказал Олег Колченко.

С сентября столичный рынок новостроек бьет рекорды спроса: ежемесячно продается более 10 тыс. квартир и апартаментов, а в октябре был поставлен абсолютный рекорд за всю историю рынка — почти 11,5 тыс. реализованных лотов, рассказал он.

Спрос подстегнули комфортные ипотечные ставки, а также массовый отток денег с депозитов — значительная доля этих средств была инвестирована в квадратные метры. В итоге можно ожидать, что часть приобретенных квартир впоследствии выйдет на рынок аренды, полагает Олег Колченко.

Для поддержки строительной отрасли государство ввело льготную ипотеку на новостройки — под 6,5%. Программа начала действовать в мае, она была рассчитана до ноября 2020-го, но ее продлили до 1 июля 2021-го.

Как писали «Известия», на рынке сформировался ажиотажный спрос на первичное жилье, что частично повлияло на рост его стоимости. В 2020-м средняя цена квартир в новостройках страны увеличилась примерно на 18%. В следующем году ожидается рост на 12%. В числе причин подорожания жилья также рост цен на строительные материалы, девальвация рубля, уменьшение депозитных ставок.

23 декабря президент России Владимир Путин на заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам поручил правительству отреагировать на рост цен на жилье на фоне введения льготной ипотеки.

— В долгосрочной перспективе на рынок арендного жилья также может повлиять обсуждаемый сегодня запрет на строительство апартаментов. Если перестанут появляться новые проекты, идеальные для сдачи в аренду, перекос в сторону сдачи квартир еще больше увеличится, — считает Андрей Колочинский.

«Известия» направили запрос в Минстрой, на момент публикации там не ответили. В ФАС же ранее говорили «Известиям», что не ведут мониторинг цен на жилье — они не подлежат госрегулированию.

Источник: Известия