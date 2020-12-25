Испытает сверхпроводниковый авиадвигатель в 2021 году Россиия

Электродвигатель является частью демонстратора гибридной силовой установки

Российский самолет - летающая лаборатория со сверхпроводниковым электродвигателем готовится к первым испытательным полетам. Об этом сообщила пресс-служба Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ, входит в НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского").

В декабре 2020 года в Сибирском научно-исследовательском институте авиации имени С.А. Чаплыгина (СибНИА, входит в НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского") на летательный аппарат был установлен электрический двигатель на сверхпроводниках и выполнены его пробные запуски с воздушным винтом. Работы выполняются в рамках подготовки к летным испытаниям.

Электродвигатель является частью демонстратора гибридной силовой установки, которую разрабатывает ЦИАМ. Электродвигатель на высокотемпературных сверхпроводниках мощностью 500 кВт (679 л.с.) создан компанией "СуперОкс". Ранее он, как и другие узлы и системы демонстратора гибридной силовой установки, прошел комплекс испытаний на специальных наземных стендах. Теперь на очереди следующий этап - летные испытания. Для них на базе самолета Як-40 создается летающая лаборатория. Летные испытания запланированы на 2021 год. Перед этим необходимо будет провести всесторонние проверки работы электродвигателя на специально созданной для него мотораме на всех режимах работы, определить его влияние на оборудование самолета.

"Этой работой ЦИАМ реализует один из важнейших проектов в современной авиации. Мы создаем и испытываем технологию будущего - гибридную силовую установку на базе высокотемпературной сверхпроводимости (ВТСП), - пояснил генеральный директор ЦИАМ Михаил Гордин. - Ее применение призвано решить ряд технологических вопросов, с которыми уже сейчас сталкивается воздушный транспорт. ЦИАМ и компанией "СуперОкс" проведен большой объем исследовательских, проектных и экспериментальных работ, теперь все разработанные научные и инженерные решения и их заявленные параметры и характеристики будут проверены летным экспериментом".

"ВТСП позволяет в разы снизить массу электрических машин. Применение электродвижения в авиации снизит шум и потребление топлива. В перспективе 15-20 лет по мере усовершенствования технологий экономия может составить до 75%", - заявил генеральный директор компании "СуперОкс" Сергей Самойленков.

Электрический двигатель на сверхпроводниках разработан компанией "СуперОкс" на средства гранта Фонда перспективных исследований (ФПИ). На основе этого электродвигателя ЦИАМ создает демонстратор гибридной силовой установки по контракту с Минпромторгом России.