Готовил теракт 17-летний подросток. Его задержала ФСБ

Мотивы пока не известны, но в СК сказали, что задержанный был сторонником "деструктивных субкультур".

Мотивы пока не известны, но в СК сказали, что задержанный был сторонником "деструктивных субкультур"

В Тамбове предотвратили теракт, который готовил 17-летний подросток, сообщили в ФСБ.

В съемной квартире молодого человека нашли взрывчатку и компоненты для изготовления бомбы. По оперативным данным, он собирал взрывное устройство по инструкциям из интернета. Там же черпал советы о том, где именно лучше устроить взрыв.

Мотивы пока не известны, но в СК сказали, что задержанный был сторонником "деструктивных субкультур".

Возбуждено уголовное дело о подготовке теракта. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

В 2020 году на стадии приготовления спецслужбы предотвратили 61 преступление террористической направленности, в том числе 41 теракт.

Источник: РИА Новости