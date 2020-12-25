Готовил теракт 17-летний подросток. Его задержала ФСБ

В Тамбове предотвратили теракт, который готовил 17-летний подросток, сообщили в ФСБ.
В съемной квартире молодого человека нашли взрывчатку и компоненты для изготовления бомбы. По оперативным данным, он собирал взрывное устройство по инструкциям из интернета. Там же черпал советы о том, где именно лучше устроить взрыв.
Мотивы пока не известны, но в СК сказали, что задержанный был сторонником "деструктивных субкультур".
Возбуждено уголовное дело о подготовке теракта. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
В 2020 году на стадии приготовления спецслужбы предотвратили 61 преступление террористической направленности, в том числе 41 теракт.
Источник: РИА Новости