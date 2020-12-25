Кому дал двойную выплату на новогодние праздники Путин 23 декабря на Госсовете, узнайте

Выплаты получат не все россияне

Важные заявления сделал президент России Владимир Путин на заседании Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам 23 декабря. Он велел обеспечить социальные выплаты в двойном размер медикам, работающим с больными COVID-19 во время новогодних праздников.

Он напомнил - по закону каждый врач, работающий в праздничные дни, должен получать двойную зарплату. Это касается и специалистов, которые помогают пациентам с коронавирусом. Он сказал, что это справедливо и обоснованно с социальной точки зрения.

- Но есть одна вещь, на которую нужно отдельно обратить внимание: в Трудовом кодексе, конечно же, ничего не говорится о специальных социальных выплатах, которые мы по решению правительства выплачиваем медицинским работникам за риски, связанные с борьбой с коронавирусной инфекцией. В этой связи считаю, что хотя бы в эти новогодние длительные праздничные дни нужно и эти социальные выплаты выплатить в двойном размере, — заявил Путин.

Президент России поручил правительству оперативно решить этот вопрос.