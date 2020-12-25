Нарушают самоизоляцию и попадают под уголовную статью сдающие анализы на коронавирус в ЦГБ Бердска, заявил Хальзов. Толпу ковидных создают врачи?

Не выезжает на дом ковидная бригада, и собирается в очередь 50 больных коронавирусом в поликлинике №2 Бердска, заявили пациенты. В редакцию обращалась Елена, ее вместе с ребенком, у которого подтвержден коронавирус, отправили на анализ идти в больницу.

Нарушают самоизоляцию сдающие анализ на коронавирус в больнице бердчане

Могут попасть под уголовную статью ходящие на анализы в поликлинику больные коронавирусом в Бердске. Об этом сообщил Минздрав региона в ответе на вопросы редакции "Курьер. Среда. Бердск". Напомним, не выезжают на дом и собирают в очередь 50 больных коронавирусом в поликлинике №2 Бердска, заявили пациенты. В редакцию обращалась Елена, ее вместе с ребенком, у которого подтвержден коронавирус, отправили на анализ в больницу.

Начмед Бердска Максим Кучеренко заверял, что такой ситуации не могло случиться, пациентов с подозрением и подтвержденным коронавирусом сразу ставят на учет и к ним выезжают. И отметил, что в ситуации надо разобраться. О повторном направлении в поликлинику редакция "Курьер. Среда. Бердск" также задала вопрос начмеду Кучеренко. В этот раз он не ответил четко на вопрос - почему к людям не выезжают, а направляют в больницу, поэтому был сделан запрос.

В Минздрав были отправлены вопросы:

1. В каком случае должна выезжать ковидная бригада к пациентам?

2. При подозрении коронавируса у пациента терапевт направляет на анализ на COVID-19 идти самостоятельно в поликлинику или к больному должна выехать ковидная бригада?

3. В каком случае пациенты должны самостоятельно идти в поликлинику и сдавать анализ на коронавирус?

4. После подтверждения диагноз коронавирус пациенты должны находиться на самоизоляции и не выходить из дома?

5. После постановки диагноза коронавирус могут ли пациенты ходить сдавать анализ на коронавирус в поликлинику? В каких случаях?

6. Разъяснить схему сдачи анализов на коронавирус в зависимости от степени тяжести течения болезни и возраста пациента на амбулаторном лечении.

Но ответ от Министерства здравоохранения Новосибирской области поступил короткий:

- В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами CП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» больные инфекционными болезнями, лица с подозрением на инфекционные болезни, лица, общавшиеся с больными инфекционными болезнями, лица, являющиеся носителями возбудителей инфекционных болезней, подлежат лабораторному обследованию на наличие возбудителей инфекционных и паразитарных болезней и медицинскому наблюдению или лечению (экстренной профилактике), и в случае если они представляют опасность для окружающих, обязательной госпитализации или изоляции в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, - сообщил Хальзов.

Медицинская помощь пациентам с COVID-19 в медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области, в том числе лабораторные исследования методом полимеразной цепной реакции на наличие возбудителя COVID-19, осуществляются в соответствии с Временными методическими рекомендациями Министерства здравоохранения Российской Федерации «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», а также в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.03.2020 № 198н «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID- 19», сказано в ответе министерства за подписью Хальзова.

- Несоблюдение изоляции гражданами, в отношении которых санитарными врачами приняты постановления об изоляции, является нарушением санитарно-эпидемиологических правил. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание либо создавшее угрозу наступления таких последствий, или смерть человека или нескольких человек, может повлечь привлечение граждан к уголовной ответственности, предусмотренной статьей 236 Уголовного кодекса Российской Федерации, - заявил Хальзов.

Получается, идя сдавать анализы в поликлинику Бердска, зараженные коронавирусом бердчане нарушают самоизоляцию и уголовный закон. Но почему тогда врачи отправляют идти в поликлинику больных? Этот ответ остается открытым. Никто из руководства ЦГБ Бердска пока так и не дал ответ редакции на этот вопрос.

_____________________________________

Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.