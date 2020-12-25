Главную елку Бердска украсили в снежном городке у кинотеатра «Орион». Чем порадуют бердчан на Новый год, смотрите фото и видео

Несмотря на то, что традиционного открытия елки с салютом не будет, новогодний городок со скульптурами, горками и ледяными фотозонами уже доступен. Площадка находится под охраной.

Идут последние работы - ставят ограждение вокруг елки

В Бердске 25 декабря заканчиваются последние работы в новогоднем городке на Праздничной площадке у кинотеатра «Орион». Украшенная главная елка города уже стоит, гирлянды развешаны, снежные скульптуры и горки сооружены. Не обошлось без главных атрибутов Нового года — Деда Мороза и Снегурочки. Они расположились в центре снежного городка рядом с импровизированными санями.

Елку и весь новогодний городок охраняют. Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» охранник, он приступил к дежурству три дня назад и будет наблюдать, чтобы хулиганы ничего не повредили, до окончания новогодних праздников — до 11 января 2021 года.

На снежным городком в центре Бердска трудились несколько групп специалистов. Одни ставили и украшали игрушками и гирляндами новогоднюю елку, другие — вырезали из снега скульптуры, третьи водружали большие экраны изо льда, четвертые монтировали иллюминацию. За 5 дней до Нового года последние штрихи — монтируют ограждение вокруг главной городской елки. Рабочие рассказали «Курьер. Среда. Бердск», что в пятницу они закончат свою работу, несмотря на усиливающийся мороз.

Еще осталось написать поздравления на ледяных «картинах», которые можно использовать в качестве фотозон.

Традиционного открытия елки у «Ориона» с салютом в 2020 году не будет из-за коронавируса — массовые мероприятия запрещены. Но никто не ограничивает бердчан от прогулок, в том числе в снежном городке, где особенно будет интересно ребятне.

Строить снежный городок начали возводить 10 декабря. Конкурс снежных фигур пройдет 26 декабря, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

_____________________________________________________

Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны номер 8953-878-90-10 WhatsApp "Курьер. Среда. Бердск" и подписывайтесь на аккаунт в instagram на kurersreda.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице "Курьер. Среда. Бердск" в соцсети "Вконтакте", в рубрике «Сообщи свои новости» на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.

Непременные атрибуты - Дед Мороз и Снегурочка

Конкурс снежных скульптур пройдет 26 декабря