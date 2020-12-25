Набрал 27 баллов на выборах мэра Бердска Евгений Шестернин. Он лидер

Всего было 8 кандидатов. Евгений Анатольевич обошел всех. Наталья Слесарева – общественница, выступающая против строительства исправцентра и мусорной свалки под Бердском - 11 баллов. А на втором месте Сергей Синяев – бывший спикер Совета депутатов Баганского района.

Евгений Шестернин снова мэр Бердска

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", завершился этап тестирования на конкурсе по выборам главы города. В тесте было 30 вопросов с 4 вариантами ответов. Их составлял Минюст. Конверты с тестом вскрыли непосредственно перед началом тестирования утром 25 декабря.

"Курьер. Среда. Бердск" стали известны результаты по итогам тестирования каждого из кандидатов.

Евгений Шестернин – действующий мэр Бердска - 27 баллов;

Сергей Синяев – бывший спикер Совета депутатов Баганского района, сотрудник Министерства региональной политики Новосибирской области - 24 балла;

Николай Яковченко – директор ГК «Вымпел-Сервис» - 19 баллов.

Алексей Шабин – общественник, противник строительства полигона ТБО в Бердске, директор по развитию в частной компании - 18 баллов;

Павел Калганов – бизнесмен - 18 баллов;

Дмитрий Алексеев – бывший начальник АТИ Бердска - 18 баллов;

Владимир Владимиров – арбитражный управляющий - 15 баллов;

Наталья Слесарева – общественница, выступающая против строительства исправцентра и мусорной свалки под Бердском - 11 баллов;

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", кандидаты защищают свои программы развития города, потом состоится собеседование. А имя нового главы города бердские депутаты назовут сегодня, 25 декабря, после 15.00.