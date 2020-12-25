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Набрал 27 баллов на выборах мэра Бердска Евгений Шестернин. Он лидер

14:20 25.12.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Всего было 8 кандидатов. Евгений Анатольевич обошел всех. Наталья Слесарева – общественница, выступающая против строительства исправцентра и мусорной свалки под Бердском - 11 баллов. А на втором месте Сергей Синяев – бывший спикер Совета депутатов Баганского района.

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Евгений Шестернин снова мэр Бердска
Сюжет: Выборы мэра-2020
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Допустили 3 кандидатов в мэры до голосования депутаты Бердска 25 декабря 2020. Список претендентовНабрал 27 баллов на выборах мэра Бердска Евгений Шестернин. Он лидерЕщё 44 новостей

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", завершился этап тестирования на конкурсе по выборам главы города. В тесте было 30 вопросов с 4 вариантами ответов. Их составлял Минюст. Конверты с тестом вскрыли непосредственно перед началом тестирования утром 25 декабря.

"Курьер. Среда. Бердск" стали известны результаты по итогам тестирования каждого из кандидатов.

Евгений Шестернин – действующий мэр Бердска - 27 баллов;

Сергей Синяев – бывший спикер Совета депутатов Баганского района, сотрудник Министерства региональной политики Новосибирской области - 24 балла;

Николай Яковченко – директор ГК «Вымпел-Сервис» - 19 баллов.

Алексей Шабин – общественник, противник строительства полигона ТБО в Бердске, директор по развитию в частной компании - 18 баллов;

Павел Калганов – бизнесмен - 18 баллов;

Дмитрий Алексеев – бывший начальник АТИ Бердска - 18 баллов;

Владимир Владимиров – арбитражный управляющий - 15 баллов;

Наталья Слесарева – общественница, выступающая против строительства исправцентра и мусорной свалки под Бердском - 11 баллов;

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", кандидаты защищают свои программы развития города, потом состоится собеседование. А имя нового главы города бердские депутаты назовут сегодня, 25 декабря, после 15.00.

выборы мэра итоги теста
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От редакции

Умный мэр?

Маруся, 25 декабря 2020 14:26
Нет!!!!! Бестыжий!!!!
Маруся, 25 декабря 2020 14:33
Нет!!!! Бестыжий!!!!!
Аноним, 25 декабря 2020 14:52
Может и умный,только Бердску от этого лучше не станет.Будет этот мэр просто отбывать здесь назначенный срок до пенсии.
Аноним, 25 декабря 2020 14:54
нет, ну кто ж мог ожидать ...иного ))))
Истмат, 25 декабря 2020 15:01
Очень умный. Потрясающе умный. Палата ума и гора способностей. Крепкий и надёжный хозяйственник.
Ура, товарищи.
Белая стрела, 25 декабря 2020 15:10
НВР:
Умный не умный, а главное чтобы этот срок у него был эффективный для граждан г.Бердска. Раз с народа не кто не идёт так пусть будет. Его же сам Травников выбрал.

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