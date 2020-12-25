Управляющий директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун принял участие в Международном научном онлайн-симпозиуме «Современные ресурсосберегающие материалы и технологии: перспективы и применение»

Управляющий директор АО «Искитимцемент» (управляющая компания – АО «ХК «Сибцем») Владимир Скакун принял участие в онлайн-симпозиуме «Современные ресурсосберегающие материалы и технологии: перспективы и применение», который проводился с 15 по 17 декабря.

Организатором проекта выступил Новосибирский архитектурно-строительный университет (СИБСТРИН), генеральным партнером – холдинг «Сибирский цемент», директор по связям с общественностью АО «ХК «Сибцем» Дарья Мартынкина вошла в состав организационного комитета.

Мероприятие объединило представителей профессорско-преподавательского состава, специалистов строительных, проектных и научно-исследовательских организаций, государственных учреждений, а также отдельных исследователей из России, Германии, Республик Беларусь, Узбекистан и Казахстан.

Участники онлайн-симпозиума обсудили важнейшие для отрасли темы: «Физико-химические основы получения эффективных и долговечных строительных материалов», «Экологически безопасные ресурсо- и энергосберегающие строительные материалы», «Пути совершенствования технологии получения наукоемких строительных материалов», «Управление и контроль качества строительных материалов и технологий».

Управляющий директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун посвятил свой доклад одной из самых значимых тем для промышленности стройматериалов – «Фальсифицированный цемент: масштабы проблемы, опасность использования, меры противодействия». Руководитель предприятия отметил, что включение цемента в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, безусловно, улучшило ситуацию на отечественном рынке стройматериалов, но ситуация по-прежнему остается напряженной. В Сибирском федеральном округе вопрос распространения фальсификата особенно актуален для Алтайского края, Новосибирской и Омской областей. В особенности сложная ситуация в Новосибирске, так как город потребляет значительный объем строительных материалов. На фоне высокого спроса недобросовестным производителям легче организовать сбыт товара неустановленного качества.

Владимир Петрович подчеркнул, что по-прежнему чаще всего мошенники сбывают поддельную продукцию в мешках по 50 кг, дизайн которых напоминает фирменную упаковку известного предприятия – АО «Искитимцемент». Фальсификат цемента продается не только на стихийных рынках стройматериалов и на трассах, в направлении дачных и коттеджных поселков, где идет новое строительство, но и в интернете: в социальных сетях и на сайтах встречается реклама с призывом приобрести «заводской» или «искитимский» цемент.

Учитывая активность злоумышленников, руководство АО «Искитимцемент» уделяет особое внимание своей бумажной таре: для изготовления мешков используются высококачественные материалы, на упаковку наносятся все реквизиты, предусмотренные нормативными актами, постоянно совершенствуется и меняется фирменная упаковка, чтобы мошенникам было сложнее изготовить схожую.

«В качестве возможной меры, направленной на усиление ответственности изготовителя мешкотары, предлагаем включить в ГОСТ 2226-2013 «Мешки из бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия» пункт, обязывающий исполнителя при получении заказа на изготовление мешка запросить у заказчика документы, подтверждающие производство продукции непосредственно заказчиком или его официальным поставщиком/изготовителем, – отметил Владимир Петрович. – В том числе – сертификаты качества на продукцию, для тарировки которой заказчик размещает заказ на изготовление мешка; а также документы, подтверждающие основания приобретения продукции у ее изготовителя (например, договор поставки, заключенный между заказчиком и изготовителем)».

Кроме того, по мнению эксперта, необходимо повысить ответственность организаций, уполномоченных осуществлять сертификацию продукции, а также создать правовой механизм для оперативного лишения таких центров статуса в случае выявления нарушений в их деятельности, с последующим отзывом сертификатов, выданных ранее данными организациями. А в части совершенствования нормативной базы, в интересах повышения эффективности мероприятий по борьбе с оборотом фальсифицированной цементной продукции, нужно исключить обязательный претензионный порядок для рассмотрения Роспотребнадзором заявления о нарушении прав потребителя и привлечения к ответственности нарушителя, ужесточить санкцию за несоблюдение требований технических регламентов и обязательных к применению ГОСТов, разработать и ввести в действие отдельный технический регламент «О безопасности промышленной продукции, в том числе строительных материалов», предусматривающий требования к качеству цемента.

«Действуя слаженно, реализуя действующие и предлагаемые меры системно и на постоянной основе, мы сможем значительно усилить защиту рынка от некачественных стройматериалов, – подчеркнул Владимир Скакун. – Только совместными усилиями всех заинтересованных сторон мы сможем победить теневой рынок цемента».

В полной редакции доклад управляющего директора АО «Искитимцемент» Владимира Скакуна войдет в сборник статей, который будет выпущен по итогам онлайн-симпозиума и размещен в наукометрической базе данных «Российский индекс научного цитирования».