Кто демонтирует опасные козырьки и насколько они опасны на домах Бердска? Читайте ответы Министерства ЖКХ и ГЖИ

В редакцию обращались жители дома на ул. Комсомольской №2В из-за падающих глыб снега и сосулек на прохожих. Они требовали демонтировать опасные скаты с крыш под углом 45 градусов.

Боятся козырьков из-за глыб снега жители ул. Комсомольская Бердска

Демонтируют или нет "козырьки -убийцы" в Бердске и кто это должен делать? Ответы на эти вопросы выяснила редакция "Курьер. Среда. Бердск". Напомним, в редакцию обращались жители дома на ул. Комсомольской №2В из-за падающих глыб снега и сосулек на прохожих с козырьков. Они требовали демонтировать опасные скаты с крыш под углом 45 градусов. Действительно ли они опасны? Уберут ли их, ответы дали министерство ЖКХ и государственная жилищная инспекция Новосибирской области.

Напомним, над частью подъездов солнце постоянно не находится, и снег с этих козырьков не тает, со страхом рассказывают жители. Тогда как сотрудники УК заверяют, что по технологии снега на них быть не должно. Дом ремонтировали в 2019 году по статье капремонт фасадов.

- За домом эти скаты никому не вредят. Но с лицевой стороны, как можно было допустить такие скатные крыши над входами в дом? Над частью подъездов солнце постоянно не находится, и снег с этих козырьков не тает. Он скапливается глыбами и падает. Также здесь намерзают сосульки, которые также падают и бьются о лестничные проходы, - рассказала жительница дома "Курьер. Среда. Бердск".

- Мой муж проходил между домами Комсомольская №2В и №2Г. Перед его лицом пролетела такая большая глыба, что если бы она попала в голову, ему бы шею свернуло, - возмущена старшая по подъезду. На соседнем доме сделали такие же скаты и тогда ситуация стала еще опаснее, рассказала бердчанка.

Ответы служб

Кто должен отвечать за установку этих козырьков? Ответы даны Министерством ЖКХ и Государственной жилищной инспекцией. В соответствии с письмом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 8 июня 2016 года № 17636-ЕС/04, при формировании фонда капитального ремонта на специальном счете собственники самостоятельно обеспечивают проведение капитального ремонта, сказано в ответе.

ГЖИ в своем ответе сообщили, что решение о порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, порядке контроля качества проводимого капитального ремонта и лица, уполномоченного от имени собственников помещений в многоквартирном доме на осуществление такого контроля, должно приниматься общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме.

- Скрытые дефекты, выявленные в процессе эксплуатации многоквартирного дома, а также связанные с ненадлежащим качеством результата работ, подлежат устранению подрядчиком в претензионном либо судебном порядке, в рамках выполнения своих гарантийных обязательств, предусмотренных статьями 724, 756 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), - подчеркнули специалисты в ответе.

Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока (пункт 3 статьи 724 ГК РФ), - уточнили в инспекции.

- Жилищным законодательством, регулирующим порядок содержания и ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, требования к углу наклона козырьков (в том числе козырьков над входами в подъезды и между домами) не регламентированы, - также звучит ответ.

В связи с тем, что в представленном обращении не содержатся сведения о фактах нарушения ООО «УК «СКС» установленных законом лицензионных требований при организации содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, инспекция не имеет правовых оснований для проведения внеплановой проверки по изложенным в заявлении сведениям.

В ответе от Министерства ЖКХ также напомнили, что капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области, производится в рамках реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области.

Также уточнили, что собственниками помещений МКД 2В выбран способ формирования фонда капитального ремонта на специальном счете. Контроль за формированием фонда капитального ремонта на специальном счете осуществляется собственниками самостоятельно, посредством принятия решений общим собранием.

- Министерство не наделено полномочиями по контролю за качеством выполняемого капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, формирующих фонд капитального ремонта на специальном счете, - звучит ответ.

Урегулирование вопросов, связанных с качеством выполненных работ по капитальному ремонту, осуществляется уполномоченным представителем собственников помещений путем направления претензии в адрес подрядной организации либо в судебном порядке.

Для справки

Министерство ЖКХ и государственная жилищная инспекция Новосибирской области дали развернутые ответы по ситуации в данном доме. Приводим присланную информацию.

В соответствии с частью 5.1 статьи 189 ЖК РФ в случае формирования фонда капитального ремонта на специальном счете решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме должны быть определены или утверждены:

• перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту;



• предельно допустимая стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту;• сроки проведения капитального ремонта;• источники финансирования капитального ремонта;• лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты.

В соответствии с пунктом 2 статьи 724 ГК РФ в случае, когда на результат работ не установлен гарантийный срок, законом, договором или обычаями делового оборота может быть установлен срок обнаружения ненадлежащего качества работ, в том числе продолжительностью более двух лет. В случае, когда на работы установлен гарантийный срок и его продолжительность менее двух лет с момента передачи результата работ, подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество работ и по истечении гарантии, если заказчик докажет, что недостатки возникли до передачи результата работы заказчику или по причинам, возникшим до этого (пункт 4 статья 724 ГК).

Следует учитывать, требованиями пункта 2 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491, определен перечень конструктивных элементов и инженерного оборудования, отнесенных к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме. Исходя из данного перечня балконные козырьки, если они не являются единым элементом кровли, либо не были предусмотрены проектом многоквартирного дома при его строительстве как элемент архитектурного облика фасада здания, а также если не были включены собственниками помещений в многоквартирном доме на собрании в общее имущество, не относятся к общему имуществу таких собственников. Следовательно, их содержание не является обязанностью управляющей организации, осуществляющей управление многоквартирным домом, содержание и ремонт общего имущества собственников помещений в таком доме. В таком случае своевременный сброс с них снега и ледовых образований (сосулек) является обязанностью собственников соответствующих жилых помещений.

Согласно положениям части 3 статьи 196 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ) основанием для проведения лицензионного контроля в отношении организации-лицензиата, осуществляющей предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирным домом является поступление в орган государственного жилищного надзора информации о нарушении лицензиатом лицензионных требований, предусмотренных пунктами 3 и 4 Положения о лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.10.2014 № 1110.

В соответствии с требованиями части 3 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» обращения и заявления, не содержащие сведений о вышеуказанных фактах, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки, сообщили в ГЖИ.

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