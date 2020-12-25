Допустили 3 кандидатов в мэры до голосования депутаты Бердска 25 декабря 2020. Список претендентов

Имя главы города назовут уже совсем скоро.

Выборы состоялись. Почти

До голосования совета депутатов после тестирования на конкурс главы Бердска допустили лишь троих - Евгения Шестернина, Сергея Синяева и Николая Яковченко, об этом "Курьер. Среда. Бердск" рассказал председатель конкурсной комиссии.

Все, кроме одного, заявившиеся на конкурс по выборам главы Бердска кандидаты успешно прошли тестирование, сообщал "Курьер. Среда. Бердск", и получили баллы в свою копилку. Напомним, что конкурсная комиссия сняла с регистрации Александра Трушакина за наличие судимости.

Евгений Шестернин – действующий мэр Бердска - 27 баллов;

Сергей Синяев – бывший спикер Совета депутатов Баганского района, сотрудник Министерства региональной политики Новосибирской области - 24 балла;

Николай Яковченко – бывший директор ГК «Вымпел-Сервис» - 19 баллов.

Подробности в ближайшее время.