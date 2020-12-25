25.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Допустили 3 кандидатов в мэры до голосования депутаты Бердска 25 декабря 2020. Список претендентов

15:20 25.12.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Имя главы города назовут уже совсем скоро.

% name% title
Выборы состоялись. Почти
Сюжет: Выборы мэра-2020
% name% title

Допустили 3 кандидатов в мэры до голосования депутаты Бердска 25 декабря 2020. Список претендентовНабрал 27 баллов на выборах мэра Бердска Евгений Шестернин. Он лидерЕщё 44 новостей

До голосования совета депутатов после тестирования на конкурс главы Бердска допустили лишь троих - Евгения Шестернина, Сергея Синяева и Николая Яковченко, об этом "Курьер. Среда. Бердск" рассказал председатель конкурсной комиссии.

Все, кроме одного, заявившиеся на конкурс по выборам главы Бердска кандидаты успешно прошли тестирование, сообщал "Курьер. Среда. Бердск", и получили баллы в свою копилку. Напомним, что конкурсная комиссия сняла с регистрации Александра Трушакина за наличие судимости.

Евгений Шестернин – действующий мэр Бердска - 27 баллов;

Сергей Синяев – бывший спикер Совета депутатов Баганского района, сотрудник Министерства региональной политики Новосибирской области - 24 балла;

Николай Яковченко – бывший директор ГК «Вымпел-Сервис» - 19 баллов.

Подробности в ближайшее время.

выборы мэра голосование
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Кого выберут?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВъехал в стену гаража и протаранил еще 4 машины водитель на Toyota Ipsum в Бердске. Ему стало плохо
15:22 25-12-2020
Въехал в стену гаража и протаранил еще 4 машины водитель на Toyota Ipsum в Бердске. Ему стало плохо
БердскДопустили 3 кандидатов в мэры до голосования депутаты Бердска 25 декабря 2020. Список претендентов
15:20 25-12-2020
Допустили 3 кандидатов в мэры до голосования депутаты Бердска 25 декабря 2020. Список претендентов
ПФР: кого ждет индексация пенсии и какого года рождения россияне станут пенсионерами в 2021 году
15:20 25-12-2020
ПФР: кого ждет индексация пенсии и какого года рождения россияне станут пенсионерами в 2021 году
Отправили на экспорт 503 000 тонн зерна фермеры Новосибирской области. Зерно закупают 19 стран мира
15:15 25-12-2020
Отправили на экспорт 503 000 тонн зерна фермеры Новосибирской области. Зерно закупают 19 стран мира
Готовил теракт 17-летний подросток. Его задержала ФСБ
15:08 25-12-2020
Готовил теракт 17-летний подросток. Его задержала ФСБ
БердскНарушают самоизоляцию и попадают под уголовную статью сдающие анализы на коронавирус в ЦГБ Бердска, заявил Хальзов. Толпу ковидных создают врачи?
15:01 25-12-2020
Нарушают самоизоляцию и попадают под уголовную статью сдающие анализы на коронавирус в ЦГБ Бердска, заявил Хальзов. Толпу ковидных создают врачи?
Предложил брать плату с компаний за иностранных работников Трутнев
15:00 25-12-2020
Предложил брать плату с компаний за иностранных работников Трутнев
Какие именно сериалы стоит посмотреть сегодня?
15:00 25-12-2020
Какие именно сериалы стоит посмотреть сегодня?
Об отмене пенсионной реформы в России заговорили депутаты Госдумы 2
14:50 25-12-2020
Об отмене пенсионной реформы в России заговорили депутаты Госдумы
БердскОнлайн некролог: Кто умер с 09.12 по 17.12.2020 в Бердске
14:49 25-12-2020
Онлайн некролог: Кто умер с 09.12 по 17.12.2020 в Бердске