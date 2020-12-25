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Установлены личности пострадавших в ДТП с автобусом на трассе Р-22

15:50 25.12.2020 Фото: МЧС
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Следователи проводят проверку по факту произошедшего. 

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Личности еще троих жертв - двух мужчин и женщины - устанавливаются

По последним данным, в результате ЧП погибли четверо человек, еще 11 госпитализированы.

Среди погибших - водитель автобуса Максим Востров. Личности еще троих жертв - двух мужчин и женщины - устанавливаются.

Жертвы ДТП :

- Кирилл В. (2013)

- Ярослав Иванов (1989).

- Людмила Геяс

- Ольга Валуева (1988)

- Ирина Шипилова (1975)

- Роман Степанов (1994)

- Даниил В. (2007)

- Леонидис К. (2009)

- Алиса Рыкова (1996)

- Владислав С. (2010)

- Владимир Шевляков (1972)

Пациентов в тяжелом состоянии госпитализируют в больницы Москвы и Рязани.

Как сообщал Курьер.Среда.Бердск, рейсовый автобус Москва - Волгоград перевернулся на трассе Р-22 рано утром 25 декабря. В результате аварии погибли четверо человек, еще 11 пострадали. Причиной аварии могло стать то, что водитель уснул за рулем.

Следователи проводят проверку по факту произошедшего.

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