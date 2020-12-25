Установлены личности пострадавших в ДТП с автобусом на трассе Р-22

По последним данным, в результате ЧП погибли четверо человек, еще 11 госпитализированы.
Среди погибших - водитель автобуса Максим Востров. Личности еще троих жертв - двух мужчин и женщины - устанавливаются.
Жертвы ДТП :
- Кирилл В. (2013)
- Ярослав Иванов (1989).
- Людмила Геяс
- Ольга Валуева (1988)
- Ирина Шипилова (1975)
- Роман Степанов (1994)
- Даниил В. (2007)
- Леонидис К. (2009)
- Алиса Рыкова (1996)
- Владислав С. (2010)
- Владимир Шевляков (1972)
Пациентов в тяжелом состоянии госпитализируют в больницы Москвы и Рязани.
Как сообщал Курьер.Среда.Бердск, рейсовый автобус Москва - Волгоград перевернулся на трассе Р-22 рано утром 25 декабря. В результате аварии погибли четверо человек, еще 11 пострадали. Причиной аварии могло стать то, что водитель уснул за рулем.
Следователи проводят проверку по факту произошедшего.