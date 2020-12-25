Размер новой пенсии в 16 067 рублей с 1 января 2021 года озвучил Пенсионный фонд

Пенсионеры будут получать с января 2021 года повышенную пенсию



Какое количество пенсионеров будет получать пенсию в 2021 году в Бердске? Немало, почти треть жителей города составляют пенсионеры.

Как сообщила «Курьер. Среда. Бердск» начальник Управления пенсионного фонда по Бердску Елена Чуль, с 1 января 2021 года пенсию будут получать 32 574 бердчанина.

Как для Пенсионного фонда, так и для пенсионеров нынешний 2020 год, ознаменованный пандемией, выдался непростым.

-Сейчас мы работаем по записи. А люди же привыкли: пошел в поликлинику, и пока силы есть, зашел еще и в Пенсионный фонд. Даже если и ничего не нужно, придет да что-нибудь спросит, что-нибудь узнает. Мы же работаем для них, для наших пенсионеров. Потихонечку справляемся. Жалоб вообще нет. Есть обращения. Просим разъяснить. Потому что в связи с тем, что у нас сегодня все идет, в основном, через портал госуслуг. Люди, слава Богу, которые владеют техникой, могут сидеть дома и получать информацию. Жалоб, что не могут попасть в УПФР, нет. Посетители у нас не сидят. Тех, кто приходит без записи, мы стараемся, соблюдая все меры предосторожности, принять, - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 25 декабря Елена Чуль.

Напомним, с 1 января 2021 года изменяется стоимость одного индивидуального пенсионного коэффициента - она будет составлять 98, 86 рублей. Размер фиксированной выплаты страховой пенсии по старости, исходя из стоимости одного индивидуального пенсионного коэффициента, будет равен 6 044, 48 рублей. Таким образом с 1 января 2021 года корректировка страховой пенсии либо доля страховой пенсии по старости будет составлять 6, 3%. Чтобы узнать, какую пенсию получат пенсионеры с 1 января 2021 года, нужно размер своей пенсии умножить на 6,3%.

Есть небольшая категория граждан, которая получит фиксированную выплату к страховой пенсии (6044, 48 руб.) в повышенном размере. Например, это инвалиды первой группы либо люди, достигшие возраста 80 лет и старше. У них будет совершенно иная сумма, в зависимости от того, какая у них фиксированная выплата - она будет выплачена в двойном размере. И будет составлять не 6 044, 48 рублей, а 12 088, 96 рублей. Эта выплата в двойном размере назначается гражданину лишь по одному основанию. То есть, если гражданин достиг возраста 80 лет, но на тот момент был уже инвалидом первой группы, то ему уже была установлена повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии.

Размер средней пенсии на конец 2020 года составлял 15 115, 5 рублей. С января сумма изменится в сторону увеличения.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», почтальоны будут разносить пенсию за январь с 29 декабря 2020 года по 10 января 2021 года.

29 декабря будет производиться выплата пенсий за 3 января. 4 января — за 4 и 7 января. 5 января - за 5 и 8 января. 6 января — за 6 января. 9 января — за 9 и 10 января.

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