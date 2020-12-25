Взяла золото в Чемпионате России по биатлону Мария Кретова из Бердска

Результаты, показанные на этих соревнованиях, дают возможность спортсменам попасть на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU.

Бердчанка Кретова Мария стала победительницей в индивидуальной гонке на 12,5 км среди юниорок

24 декабря в городе Чайковский стартовал Чемпионат России по биатлону (4-5 этапы Кубка России), отборочные соревнования в сборную страны — «Ижевская винтовка».

Бердчанка Кретова Мария стала победительницей в индивидуальной гонке на 12,5 км среди юниорок!

Результаты, показанные на этих соревнованиях, дают возможность спортсменам попасть на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU.

В городе Уфа (республика Башкортостан) проходят Всероссийские соревнования по биатлону среди юношей, девушек 17-18 лет.

24 декабря в спринтерской гонке на 6 км Михайлапова Дарья, воспитанница Спортивная школы «Восток», вошла в 10-ку лучших, заняв 9 место! (тренер Чуркин А.Д.)