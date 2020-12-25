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Взяла золото в Чемпионате России по биатлону Мария Кретова из Бердска

17:00 25.12.2020 Фото: ОФКиС
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Результаты, показанные на этих соревнованиях, дают возможность спортсменам попасть на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU.

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Бердчанка Кретова Мария стала победительницей в индивидуальной гонке на 12,5 км среди юниорок

24 декабря в городе Чайковский стартовал Чемпионат России по биатлону (4-5 этапы Кубка России), отборочные соревнования в сборную страны — «Ижевская винтовка».

Бердчанка Кретова Мария стала победительницей в индивидуальной гонке на 12,5 км среди юниорок!

Результаты, показанные на этих соревнованиях, дают возможность спортсменам попасть на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU.

В городе Уфа (республика Башкортостан) проходят Всероссийские соревнования по биатлону среди юношей, девушек 17-18 лет.

24 декабря в спринтерской гонке на 6 км Михайлапова Дарья, воспитанница Спортивная школы «Восток», вошла в 10-ку лучших, заняв 9 место! (тренер Чуркин А.Д.)

биатлон победители Спорт Мария Кретова
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От редакции

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Владимир Головин, 25 декабря 2020 17:21
Это ДА! Но вот только фраза "Результаты, показанные на этих соревнованиях, дают возможность спортсменам попасть на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU" относится только к женщинам и мужчинам, и не имеет отношения к юниорам и юниоркам!
Владимир Головин, 25 декабря 2020 17:35
И еще - для юниоров и юниорок это было первенство России, а не Чемпионат России!
Чемпионкой России стала ЛАРИСА КУКЛИНА!
Вообще-то ОФКИС стыдно НЕ понимать разницу в статусе соревнований!

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