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Розыск: Украл телефон светловолосый и худощавый в торговой точке метро Новосибирска вор

15:58 25.12.2020 Фото: МВД
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Всем, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемого, изображенного на видео, просьба сообщить в полицию по телефонам: 8(383)267-02-66, 232-17-70, 232-17-51.

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Разыскивается грабитель!

Отделом полиции № 6 «Октябрьский» Управления МВД России по городу Новосибирску разыскивается подозреваемый, который 24 декабря в 18.50 в переходе метрополитена на станции «Золотая Нива» под предлогом покупки телефона, выхватил у продавца торговой точки по продаже сотовых телефонов смартфон, после чего скрылся. Сумма ущерба составила 4200 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.161 Уголовного кодекса «Грабёж».

Приметы подозреваемого: на вид около 20 лет, славянской внешности, волосы светлые, рост около 170 см, худощавого телосложения.

Был одет: шапка темного цвета, черная спортивная куртка с эмблемой одной из фирм спортивной одежды, спортивные брюки серого цвета.

Особые приметы: на одной из рук на запястье татуировка синего цвета.

Всем, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемого, изображенного на видео, просьба сообщить в полицию по телефонам: 8(383)267-02-66, 232-17-70, 232-17-51.

Конфиденциальность гарантируется.

Источник: МВД

грабитель ограбил розыск
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