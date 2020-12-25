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Пообещал разобраться с очередями в детских садах и яслях губернатор Травников

16:14 25.12.2020 Фото: Правительство НСО
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В соответствии с национальным проектом «Демография» и национальным проектом «Жильё и городская среда», в 2020 году в Новосибирской области до конца года будет введено в эксплуатацию 16 детских садов на 3190 мест, из них 1035 мест для детей возрастом до 3-х лет.

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Здание нового детского сада-яслей в г. Оби рассчитано на 200 мест

В ходе выездного совещания Губернатору представили готовый к сдаче новый объект дошкольного образования, построенный в рамках национальных проектов «Демография» и «Жильё и городская среда» – детский сад-ясли в г. Обь, на ул. Военный городок.
Андрей Травников отметил, что в рамках этих двух нацпроектов в 2020 году завершены работы в 16 детских садах – это более трёх тысяч новых мест, из них треть – это ясельные места.

«Начинается процедура лицензирования, некоторые уже её прошли. Некоторые, как этот детский сад, планируют завершить все процедуры в январе, работа предстоит уже не строителям, а педагогам, воспитателям – получить мебель, оборудование, всё расставить, создать домашний уют и комфортную обстановку. На следующий год проект «Демография» продолжается, и наша задача, в соответствии с поручением Президента России, в ближайшие два года полностью ликвидировать очереди в детские сады, причём – с учётом самого младшего, ясельного возраста», – подчеркнул глава региона.

Здание нового детского сада-яслей в г. Оби рассчитано на 200 мест, трёхэтажное, кирпичное. Общая площадь здания – 4 562,79 кв. м. Сад оборудован лифтом для маломобильных групп населения. Благоустройство территории включает в себя теневые навесы и малые архитектурные формы для занятий на свежем воздухе.

Ориентировочная сметная стоимость строительства объекта составляет 266 млн руб, из них 137 млн – средства федерального бюджета, 126 млн рублей – средства бюджета Новосибирской области. Начало строительства – 2019 г., срок ввода – декабрь 2020 г.

В соответствии с национальным проектом «Демография» и национальным проектом «Жильё и городская среда», в 2020 году в Новосибирской области до конца года будет введено в эксплуатацию 16 детских садов на 3190 мест, из них 1035 мест для детей возрастом до 3-х лет. На сегодняшний день завершено строительство и получены акты ввода в эксплуатацию на 11 строительных объектах дошкольного образования, в настоящее время проводится работа по получению лицензии, до конца года будут получены разрешения на ввод ещё на 5 объектах.

Кроме того, в 2020 году ведётся строительство ещё 11 дошкольных учреждений на 1870 мест, из них 659 мест для детей до 3-х лет, со вводом их в эксплуатацию в 2021 году.

На эти цели в 2020 году выделено 3,3 млрд рублей, в том числе из бюджета Новосибирской области 2,1 млрд, из федерального бюджета – 1,2 млрд рублей.

Для справки:

Национальные проекты реализуются в России в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Нацпроекты направлены на обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни, создания комфортных условий для проживания, условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.

Источник: Правительство НСО

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