Жуткое ДТП устроила девушка на Hyundai Solaris на трассе Р-254 под Новосибирском. Она не выжила

В настоящее время проводится доследственная проверка, причины и обстоятельства происшествия выясняются.

В результате происшествия женщина, управлявшая автомобилем Hyundai, с тяжелыми травмами была доставлена в больницу

В результате столкновения 3-х автомобилей погибла 26-летняя женщина-водитель.

Около 8 часов 30 минут 26-летняя женщина, управляя автомобилем Hyundai Solaris, следовала по автодороге Р-254 "Иртыш" со стороны г. Оби в направлении г. Новосибирска и на 1449 км совершила столкновение с грузовым автомобилем Volvo, под управлением 61-летнего мужчины двигавшимся во встречном направлении, после чего Hyundai Solaris, совершил столкновение с попутно движущимся автомобилем ГАЗ, под управлением 32-мужчины, после чего водитель автомобиля ГАЗ, потерял управление и совершил съезд в кювет.

В результате происшествия женщина, управлявшая автомобилем Hyundai, с тяжелыми травмами была доставлена в больницу, по данным из медицинского учреждения в 15.55 скончалась не приходя в сознание.

В настоящее время проводится доследственная проверка, причины и обстоятельства происшествия выясняются.

Источник: ГИБДД