Возбудили уголовное дело против Соболь

Утром в пятницу, 25 декабря, в ФБК заявили, что в квартире у Соболь проходит обыск.

Соболь задержали рядом с домом Константина Кудрявцева

В понедельник юриста ФБК задержали рядом с домом Константина Кудрявцева — фигуранта расследования Bellingcat, The Insider и CNN. В ФСБ называли подделкой материалы этого расследования.

В отношении юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь возбудили уголовное дело по статье о незаконном проникновении в жилище с применением либо угрозой применения насилия, сообщил РБК ее адвокат Владимир Воронин.

Как рассказал директор ФБК Иван Жданов, Соболь находится на допросе. «Да, это она мне позвонила и сказала [что возбудили дело по ч. 2 ст. 139 УК], документов я пока никаких не видел, но с ее слов это так. Она находится в Следственном комитете по Москве. От нее был звонок, причем не с ее номера, а с городского», — сообщил Воронин.

Ч. 2 ст. 139 УК предусматривает наказание в виде штрафа до 200 тыс. руб., или исправительные либо принудительные работы на срок до двух лет, или лишение свободы до двух лет.

РБК обратился за комментарием к старшему помощнику руководителя ГСУ СК России по Москве Юлии Ивановой.

Утром в пятницу, 25 декабря, в ФБК заявили, что в квартире у Соболь проходит обыск.

В понедельник, 21 декабря, Соболь задержали рядом с домом Константина Кудрявцева — фигуранта расследования Bellingcat, The Insider и CNN об отравлении Алексея Навального. На следующий день Перовский суд Москвы оштрафовал ее на 1 тыс. руб. за неповиновение сотруднику полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП).

В ФСБ называли материалы расследования подделкой и «спланированной провокацией, направленной на дискредитацию службы и ее сотрудников».

Источник: РБК