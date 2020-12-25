25.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Политика

Возбудили уголовное дело против Соболь

16:09 25.12.2020 Фото: Wikimedia Commons
0

Утром в пятницу, 25 декабря, в ФБК заявили, что в квартире у Соболь проходит обыск.

% name% title
Соболь задержали рядом с домом Константина Кудрявцева

В понедельник юриста ФБК задержали рядом с домом Константина Кудрявцева — фигуранта расследования Bellingcat, The Insider и CNN. В ФСБ называли подделкой материалы этого расследования.

В отношении юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь возбудили уголовное дело по статье о незаконном проникновении в жилище с применением либо угрозой применения насилия, сообщил РБК ее адвокат Владимир Воронин.

Как рассказал директор ФБК Иван Жданов, Соболь находится на допросе. «Да, это она мне позвонила и сказала [что возбудили дело по ч. 2 ст. 139 УК], документов я пока никаких не видел, но с ее слов это так. Она находится в Следственном комитете по Москве. От нее был звонок, причем не с ее номера, а с городского», — сообщил Воронин.

Ч. 2 ст. 139 УК предусматривает наказание в виде штрафа до 200 тыс. руб., или исправительные либо принудительные работы на срок до двух лет, или лишение свободы до двух лет.

РБК обратился за комментарием к старшему помощнику руководителя ГСУ СК России по Москве Юлии Ивановой.

Утром в пятницу, 25 декабря, в ФБК заявили, что в квартире у Соболь проходит обыск.

В понедельник, 21 декабря, Соболь задержали рядом с домом Константина Кудрявцева — фигуранта расследования Bellingcat, The Insider и CNN об отравлении Алексея Навального. На следующий день Перовский суд Москвы оштрафовал ее на 1 тыс. руб. за неповиновение сотруднику полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП).

В ФСБ называли материалы расследования подделкой и «спланированной провокацией, направленной на дискредитацию службы и ее сотрудников».

Источник: РБК

задержание сторонница Навального уголовное дело Любовь Соболь
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Что будет дальше?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Опроверг роман с Ириной Аллегровой Виктор Салтыков
17:02 25-12-2020
Опроверг роман с Ириной Аллегровой Виктор Салтыков
БердскВсе запреты и ограничения с 1 января 2021 года: Курильщики не покурят, а деньги россиян пересчитают
17:01 25-12-2020
Все запреты и ограничения с 1 января 2021 года: Курильщики не покурят, а деньги россиян пересчитают
БердскВзяла золото в Чемпионате России по биатлону Мария Кретова из Бердска
17:00 25-12-2020
Взяла золото в Чемпионате России по биатлону Мария Кретова из Бердска
Бердск29 декабря получат пенсию за январь некоторые пенсионеры. Кто конкретно? И график выдачи пенсии в новогодние праздники
16:50 25-12-2020
29 декабря получат пенсию за январь некоторые пенсионеры. Кто конкретно? И график выдачи пенсии в новогодние праздники
БердскКому дал двойную выплату на новогодние праздники Путин 23 декабря на Госсовете, узнайте
16:49 25-12-2020
Кому дал двойную выплату на новогодние праздники Путин 23 декабря на Госсовете, узнайте
Упрекнула Моргенштерна в высокомерии Гузеева
16:45 25-12-2020
Упрекнула Моргенштерна в высокомерии Гузеева
Приказано дорого жить: резко вырастет оплата за арендное жилье в России
16:45 25-12-2020
Приказано дорого жить: резко вырастет оплата за арендное жилье в России
БердскРабота в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
16:43 25-12-2020
Работа в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
БердскКто демонтирует опасные козырьки и насколько они опасны на домах Бердска? Читайте ответы Министерства ЖКХ и ГЖИ
16:33 25-12-2020
Кто демонтирует опасные козырьки и насколько они опасны на домах Бердска? Читайте ответы Министерства ЖКХ и ГЖИ
Почему он не может позвонить Путину, ответил Зеленский 1
16:31 25-12-2020
Почему он не может позвонить Путину, ответил Зеленский