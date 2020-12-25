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Собирала деньги на похороны своего живого 7-летнего сына хитрая мать

16:17 25.12.2020 Фото: стоп кадр
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Сотрудники полиции выяснили, что подозреваемая состоит на профилактическом учете в отделении по делам несовершеннолетних по фактам ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию и содержанию семилетнего сына.

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Деньги собирала для личных целей

В дежурную часть УМВД России по Ангарскому городскому округу полиции поступило заявление от жительницы города, которая рассказала, что на странице своей знакомой в социальных сетях увидела объявление о сборе материальной помощи для организации похорон сына. Женщина перевела деньги, однако впоследствии узнала, что ребенок на самом деле жив. Сотрудники полиции выяснили, что подозреваемая состоит на профилактическом учете в отделении по делам несовершеннолетних по фактам ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию и содержанию семилетнего сына. По этим основаниям, несколько месяцев назад мальчик был изъят из семьи и помещён в центр помощи семье и детям.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники полиции задержали 25-летнюю женщину. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество).

Пострадавших от незаконных действий задержанной просят звонить по телефонам 89996430203, 8(3955)692-812, либо 02 (102) с любого сотового оператора связи.

Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области (по информации УМВД России по Ангарскому городскому округу)

Источник: МВД

деньги на похороны мошенница похороны ребенка
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