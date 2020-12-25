Предсказания на 2021 год от ведического астролога Елены Мартынович: Что принесет в медицине и коронакризисе эпоха Водолея для россиян

По оценке ведического астролога, это общие тенденции наступающего года. Ну и конечно для каждого человека новый год принесёт что-то своё, в зависимости от индивидуальной натальной карты.

Елена дала предсказания жителям Бердска

Во все времена сознание людей влечет возможность приоткрыть завесу будущего. Чтобы это осуществить, сегодня, 25 декабря, мы обратились к ведическому астрологу Елене Мартынович за помощью. Так что же сулят нам звезды в новом 2021 году?

2020 год принёс нам значительные изменения в социальной и экономической сферах. Пандемия, закрытие границ, карантин, введение ограничительных мер было вызвано в первую очередь соединением Сатурна и Юпитера в одном знаке зодиака - Козероге.

- Астрологические негативные тенденции, с которыми мы столкнулись в уходящем году, будут продолжать действовать и в 2021 году. Особенно в первые два месяца нового года. Проблемы с перемещением и ограничение свободы из-за пандемии, проблемы в системе образования и медицины, финансовая нестабильность и даже кризис, развитие дисциплины и вынужденное следование правилам, необходимость встраиваться в систему и вовлеченность в работу с головой - все это влияние знака Козерога и сильного Сатурна.

Начиная с весны, когда Юпитер перейдёт в знак Водолея, ограничения будут ослабевать, экономика немного стабилизируется. Осенью в связи с возвращением Юпитера в знак Козерога, ожидается новый виток ограничений и кризиса. К концу года будут выработаны новые методы решения назревших проблем. В целом 2021 год развивает тенденции, заложенные в 2020 году: простота и эффективность мышления, рациональное использование внутренних ресурсов и времени, оптимизация общественных процессов, внимание к экологическим проблемам и поиск современных способов их решения, развитие общественных институтов и социальной сферы, - рассказала Елена.

По оценке ведического астролога, это общие тенденции наступающего года. Ну и конечно для каждого человека новый год принесёт что-то своё, в зависимости от индивидуальной натальной карты.