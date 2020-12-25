Новый цифровой рентген-аппарат получила инфекционная больница №1 в Новосибирске



Проведено 1309 проверок, по выявленным нарушениям составлено 269 протоколов

Новое оборудование стоимостью 25,7 миллионов рублей приобретено в ГБУЗ НСО «Городская инфекционная клиническая больница №1» в г. Новосибирске за счет федеральных средств, которые регион получил на борьбу с коронавирусом.

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов подчеркнул, что новый аппарат – отечественного производства. «Наша инфекционная больница в этом году, во время пандемии, оказалась на самом переднем крае борьбы с коронавирусом. И, конечно, ее коллектив должен работать на самом современном оборудовании. Мы все рассчитываем, что в следующем году в Новосибирске начнется строительство новой инфекционной больницы, и наша инфекционная служба получит возможности для дальнейшего развития», – отметил Константин Хальзов.

Александр Благодатских, заведующий рентген-отделением инфекционной больницы продемонстрировал возможности нового аппарата: на мониторе компьютера – цифровой снимок легких в высоком разрешении. Его можно увеличить, изменить яркость, контрастность, чтобы как можно точнее рассмотреть рисунок. Рядом, для сравнения, – привычный снимок легких на пленке. Даже не рентгенологу очевидна разница. «Это современный цифровой рентген-аппарат с возможностью не только рентгенографии и рентгеноскопии, но и томосинтеза, то есть послойной съемки, когда делается несколько срезов, как при компьютерной томографии. Это более информативное исследование, чем обычный рентгеновский снимок. Хорошо видны узловые образования, полости в легких, характер любого образования и его распространенность», - прокомментировал врач.

Доза облучения, которую пациент получает во время обследования – минимальная. Примерно, как за четыре часа полета на самолете до Москвы, рассказывает о плюсах нового рентгена главный врач ГБУЗ НСО «Городская инфекционная клиническая больница №1» Лариса Позднякова. «Уровень лучевой нагрузки очень важен и для больного, и для персонала. Во-вторых, для больницы цифровой аппарат – колоссальная экономия денег, потому что обычная пленка сейчас очень дорогая. В-третьих, цифровой архив. Можно посмотреть снимки на любом рабочем месте, подключенном к системе», – отметила она.

Рентгеновский аппарат установили всего за 16 дней. За это время успели не только смонтировать сложное оборудование, но и отремонтировать кабинет, где стоял старый аппарат.

Источник: Правительство НСО