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Почему он не может позвонить Путину, ответил Зеленский

16:31 25.12.2020 Фото: Wikimedia Commons
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Он также отметил, что любые переговоры глав государств должны быть подготовлены.

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Зеленский ответил, что предмета для разговора нет

Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с изданием "Фокус" назвал условие, при котором он позвонит президенту России Владимиру Путину.

"Я могу ему позвонить, он точно со мной пообщается", — посчитал Зеленский.

Однако, отвечая на вопрос журналиста, почему он еще не сделал этого, Зеленский ответил, что предмета для разговора нет.

По словам главы Украины, если решение вопроса о встрече советников лидеров "нормандского формата" (Россия, Украина, Франция, Германия) будет затягиваться, то он обязательно пообщается с президентом России. Зеленский отметил, что, если это поможет остановить войну быстрее, то глава Украины "должен с ним общаться".

Он также подчеркнул, что диалог должен быть как в рамках нормандского формата, так и прямым.

"Потому что есть вопросы, которые мы не поднимаем в "нормандском формате" < ...> Поэтому мы должны говорить с ним глобально тет-а-тет", — пояснил Зеленский.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность переговоров Владимира Путина с главой Украины Владимиром Зеленским, пояснил, что встреча ради встречи никому не нужна.

Он также отметил, что любые переговоры глав государств должны быть подготовлены. Этим занимаются помощники, которым "нужна субстанция, за которую можно уцепиться".

В этом случае субстанцией, по словам пресс-секретаря, является выполнение парижских соглашений. Однако с этим сейчас ситуация "тяжелая".

Источник: РИА Новости

война в Донбассе звонок Путину предмет разговора Владимир Зеленский Владимир Путин
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От редакции

Боится?

Аноним, 25 декабря 2020 16:48
"Я могу ему позвонить, он точно со мной пообщается", — посчитал Зеленский.
А если Путин позвонит, то что?

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