Опроверг роман с Ириной Аллегровой Виктор Салтыков

Голос Виктора Салтыкова невозможно перепутать ни с каким другим

"У нас с Ирой никогда не было никаких любовных отношений, – рассказал музыкант Виктор Салтыков в эфире телеканала "Россия 1". – Это просто была такая игра на публику, чтобы девочки чаще ходили на наши концерты. Наше руководство всем участникам группы запрещало афишировать личную жизнь. Когда я пел песню "Ты замуж за него не выходи", мне не разрешали выходить на сцену с кольцом. По легенде я должен был быть холост. При этом все вокруг думали, что у нас с Ирой какие-то отношения. Но это не так".

Голос Виктора Салтыкова невозможно перепутать ни с каким другим. Он "взрывал" танцпол на дискотеках и в 80-х, и в 90-х. Сначала в составе группы "Форум", а потом коллектива "Электроклуб", в составе которого выступал вместе с Ириной Аллегровой.

Этот музыкальный проект стал во многом экспериментальным: новая музыка, новые образы. Виктор Салтыков вспоминает, как лично принимал участие в создании сценического образа Ирины Аллегровой, вплоть до того, что сам рвал ей джинсы по последней моде: "Она была такая партикулярная, такая вся причесанная, правильная. Например, пела свою известную песню "Голос ребенка" на "Песне года" в таком шикарном платье. Нам это не подходило, Ира выбивалась. Мы постоянно твердили о том, что она пришла в молодежную группу, и нужно что-то менять. Один раз Ира опять пришла в своем образе, Назаров подошел и что-то там оторвал, потом я, потом поменяли прическу. Так на Ире появились все те модные в то время причиндалы, они привозились из Польши, варенки и куртки".

Группа пользовалась бешеной популярностью, легко собирая стадионы и давая по 60 концертов в месяц. Песни "Чистые пруды", "Кони в яблоках", "Темная лошадка" многие помнят до сих пор.

Источник: Вести