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Получит 700 млн рублей на чистую воду в 2021 году Новосибирская область

18:00 25.12.2020 Фото: pxhere
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В 2020 году «Чистая вода» пришла в 15 населенных пунктов Новосибирской области.

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В 2020 году «Чистая вода» пришла в 15 населенных пунктов Новосибирской области

Новосибирской области в 2021 году будет направлено 685,5 млн рублей из федерального бюджета на реализацию федерального проекта «Чистая вода» в рамках национального проекта «Экология». Средства пойдут на строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения в восьми районах области.
Соответствующее соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации 25 декабря рассмотрено на внеочередном заседании Правительства Новосибирской области.

Основной доклад по вопросу представил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов. Он подчеркнул, что заявка на распределение субсидии федерального бюджета была подготовлена министерством. «Общий размер субсидии, дополнительно предоставляемой из федерального бюджета бюджету Новосибирской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в 2021 году, составляет 685,5 миллионов рублей. Это позволит дополнительно реализовать в следующем году восемь объектов водоснабжения в Сузунском, Тогучинском, Карасукском, Маслянинском, Усть-Таркском, Краснозерском районах», – подчеркнул Денис Архипов.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Новосибирской области на финансовое обеспечение расходных обязательств в целях софинансирования мероприятий по обеспечению жителей региона чистой водой, в 2021 году составляет более 718 млн рублей.

Напомним, что в 2020 году «Чистая вода» пришла в 15 населенных пунктов Новосибирской области.

Для справки

Национальный проект «Экология» реализуется в России в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Паспорт проекта в 2019 году утвержден Советом при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

Ключевые цели нацпроекта – эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов, снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, повышение качества питьевой воды для населения, в том числе для жителей населенных пунктов, не оборудованных современными системами водоснабжения, сохранение биологического разнообразия, в том числе посредством создания новых особо охраняемых природных территорий, экологическое оздоровление водных объектов, обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Правительства РФ.

Источник: Правительство НСО

чистая вода экология
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