Убили задержанного прямо в отделе полиции подполковник МВД вместе с оперативниками

Пахомов признавать вину не хотел, поэтому полицейские решили ему помочь

Среди задержанных начальник отделения, подполковник полиции Шестаков и двое оперативников: Чемоданов и Вольных. Убийство произошло ещё в феврале — 26 числа полицейские завели в кабинет местного жителя по фамилии Пахомов. Он был задержан после жалобы на домашние насилие.

Судя по всему, Пахомов признавать вину не хотел, поэтому полицейские решили ему помочь. Они сломали мужчине подъязычную кость — обычно такая травма свидетельствует об удушении. Помимо этого у Пахомова позже нашли перелом левой пластинки щитовидного хряща и кровоизлияние в мягкие ткани шеи. Непосредственной причиной смерти стал инфаркт миокарда.

Смерть в кабинете №106 расследовали полгода и вот наконец нашли подозреваемых. Сейчас трое полицейских задержаны, а ещё одного оперативника, который также был тогда в кабинете, пока ищут. На сотрудников полиции возбудили дело об убийстве по предварительному сговору и превышении полномочий. Сроки им могут светить большие.

Источник: телеграм