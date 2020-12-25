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Остался с одной рукой 10-летний мальчик из-за страшной аварии на трассе Р-22 под Рязанью

17:43 25.12.2020 Фото: Freeimg.ru
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Не пострадавшие в ДТП 11 пассажиров автобуса уже направляются в Волгоград.

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10-летний ребёнок потерял много крови

Мальчик, пострадавший в аварии с рейсовым автобусом в Рязанской области, потерял руку и обе ноги. Об этом сообщил главный врач ОКБ Андрей Карпунин.

По его словам, 10-летний ребёнок потерял много крови, у него травматический шок четвёртой степени. Главврач пояснил, что это самое тяжелое из возможных состояний, которое часто приводит к неблагоприятному исходу. Пациента доставили в Скопинский ММЦ, где провели реанимационные мероприятия, затем на фоне интенсивной терапии реанимационная бригада центра медицины катастроф эвакуировала его в ОДКБ имени Дмитриевой.

Кроме того, детские врачи борются за жизнь ещё одно несовершеннолетней пациентки. 17-летняя девушка получила резанные раны лица и тела, её также эвакуировали в Рязань.

Во «взрослую» ОКБ доставили двоих пострадавших. Реаниматологи борются за жизнь мужчины, у которого диагностированы многочисленные скелетные травмы.

Четверо взрослых остаются в Скопинском ММЦ, они находятся в состоянии средней тяжести. Их планировали доставить в Рязань на вертолёте, но вылет невозможен из-за погоды. За пациентами выехали спецбригады центра медицины катастроф ГБУ РО «ОКБ».

Не пострадавшие в ДТП 11 пассажиров автобуса уже направляются в Волгоград.

Источник: 62info.ru

ДТП в Рязани мальчик потерял руку перевернулся автобус руку и ноги
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