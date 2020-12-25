Поздравил с Новым годом ребятишек и мам в центре "Радуга" СК Новосибирской области. Елену из Бердска тоже

За десять лет более тысячи мам с детьми получили поддержку в центре, 600 детей остались в кровной семье.

Соблюдая все необходимые меры безопасности, офицеры следственного управления вручили воспитанникам новогодние подарки

В преддверии наступающего Нового года офицеры следственного управления навестили воспитанников подшефного Государственного бюджетного учреждения Новосибирской области «Областной цен

Центр «Радуга» работает с 3 декабря 2010 года. Он помогает беременным и женщинам с детьми до 3 лет преодолеть трудную жизненную ситуацию и растить ребёнка в семье. За десять лет более тысячи мам с детьми получили поддержку в центре, 600 детей остались в кровной семье! Центр оказывает психолого-педагогическую, правовую помощь семьям, занимаемся профилактикой жестокого обращения с детьми и предотвращением девиантного поведения в детской среде на базах образовательных учреждений Новосибирской области.

Соблюдая все необходимые меры безопасности, офицеры следственного управления вручили воспитанникам новогодние подарки, тепло и сердечно поздравили их с наступающим праздником, пожелали бодрости духа, крепкого здоровья и благополучия, а также напомнили, что они всегда могут рассчитывать на их помощь и поддержку.

В свою очередь, руководство Государственного бюджетного учреждения Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Радуга» вручило коллективу следственного управления благодарственное письмо с выражением признательности за многолетнее активное содействие и неоценимую помощь в улучшении качества жизни родителей и детей в трудной жизненной ситуации, повышении уровня их правовой грамотности. За поддержку, неравнодушие и гражданскую позицию следственного управления, которые помогли многим семьям поверить в отзывчивость, искренность и доброту окружающих.

В числе мам с малышом оказалась героиня из Бердска Елена. "Курьер. Среда. Бердск" рассказывал о трудностях бердчанки, которая попала в реабилитационный приют "Шанс". А через несколько дней Лена стала мамой. По сей день она живет со своим малышом в центре "Радуга".

Источник: Следком