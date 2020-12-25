Назначили 25 депутатов мэром Бердска на ближайшую пятилетку Евгения Шестернина  25 декабря 2020. Смотрите видео

Он, руководивший городом с 2015 года, получил одобрение 25 народных избранников. Новый глава поблагодарил депутатов за доверие и принял первые поздравления от коллег.

Евгений Шестернин остался мэром Бердска до 2025 года

До 2025 года Бердском будет управлять Евгений Шестернин, который был главой города предыдущую пятилетку. Так решили 25 декабря бердские депутаты, отдав действующему мэру большинство голосов.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», за Шестернина проголосовало 25 народных избранников из присутствующих на сессии в пятницу. Два голоса получил ближайший соперник главы Сергей Синяев. Третьему претенденту на высший муниципальный пост Николаю Яковченко не доверил никто.

После того, как депутат Людмила Чуркина, избранная председателем счетной комиссии озвучила итоги тайных выборов, спикер горсовета Владимир Голубев поставил на голосование основной вопрос: утвердить Евгения Шестернина главой Бердска.

На этот раз 25 депутатов нажали кнопку «за», один - «против» и один воздержался. Под аплодисменты собравшихся в зале Голубев поздравил Шестернина с победой в конкурсе. Вновь избранный глава Бердска в свою очередь с трибуны поблагодарил депутатский корпус за доверие и поздравил всех с наступающим Новым годом.

Перед тем, как Голубев озвучил правила выборов и депутаты удалились в комнату для голосования, Андрей Ковальский задал вопрос, что произойдет, если ни один из кандидатов не наберет положенных 17 голосов.

- Конкурс начнем сначала. И в понедельник для этого соберемся на сессию, - ответил спикер горсовета.

Николай Яковченко сразу после объявления результатов тайного голосования покинул зал. А еще один претендент на кресло мэра — Сергей Синяев — досидел до конца сессии. Он рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что не расстроился, поскольку ожидал подобного результата, считая Шестернина сильным соперником, а его победу справедливой и закономерной.

- Мне всего 42 года. Будут еще выборы, будет еще Бердск, - многозначительно намекнул конкурсант.

Евгений Шестернин, получая персональные поздравления от депутатов и чиновников, выглядел усталым. Позже он признался «Курьер. Среда. Бердск», что выборы не дались ему легко, а результат для него до последнего не был очевидным.

Первое интервью избранного мэра Бердска Евгения Шестернина — в ближайшее время.