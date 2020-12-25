Выкатился с взлетной полосы самолет во Внуково. 109 пассажиров эвакуировали

СК начал проверку. Воздушное судно следовало из Нерюнгри в Москву.

СК начал проверку после выкатывания самолета за пределы полосы во Внуково

Следователи организовали доследственную проверку после того, как в московском аэропорту Внуково пассажирский самолет при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщили в московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Следователи устанавливают сумму ущерба и обстоятельства случившегося.

По информации следователей, самолет, следовавший из Нерюнгри в Москву, выкатился на 50 м за пределы рулежной дорожки. Пассажиров и членов экипажа эвакуировали с лайнера.

На борту самолета авиакомпании «Якутия» находились 109 пассажиров и семь членов экипажа. Пассажиры были высажены штатно, аэропорт из-за инцидента не закрывался.

В пресс-службе аэропорта Внуково РБК рассказали, что в результате происшествия никто не пострадал: пассажиры самостоятельно покинули самолет, помощь спасателей не потребовалась.