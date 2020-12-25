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Сокращение январских каникул-2021 и в будущем обсуждает Кремль

21:27 25.12.2020 Фото: www.pixabay.com
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Правительство будет рассматривать, исходя из общего понимания возможности выходного дня 31 декабря, сообщил пресс-секретарь президента.

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По прежнему нету ясности по поводу дальнейшей судьбы новогодних праздников на следующие годы

В этом году переноса одного дня новогодних каникул на 31 декабря не будет, заявили в Кремле. Дальше предстоит решать правительству. Сейчас позиции о том, будет ли этот выходной компенсироваться за счет других праздничных дней, нет.

"В этом году таких планов точно нет и де-юре быть не может", - пояснил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности сокращения январских каникул.

"Что касается следующего года, то, наверное, правительство будет рассматривать, исходя из общего понимания возможности выходного 31 числа", - продолжил представитель Кремля.

"А будет ли это компенсироваться или нет, - сейчас какой-то позиции на этот счет нет", - заключил Песков.

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От редакции

Почему идёт путаница с выходными днями?

Аноним, 25 декабря 2020 22:31
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