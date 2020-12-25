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Утвержден рост тарифов ЖКХ на 2021 год в Новосибирской области

21:51 25.12.2020 Фото: www.pixabay.com
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Больше придется платить за все - воду, топление, стоки, электричество. Вывоз мусора уже подорожал почти на 40%.

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Готовьтесь к росту тарифов ЖКХ

С 1 июля 2021 года тариф на питьевую воду муниципального унитарного предприятия «Горводоканал» увеличится на 89 копеек до 20,35 руб. за кубометр, тариф на водоотведение — на 69 копеек до 15,77 руб. за кубометр. Об этом говорится в приказе департамента по тарифам Новосибирской области.

Тарифы «Сибэко» на отопление вырастут на 2,6% до 1505,98 руб. за Гкал. Цена на горячую воду в Новосибирске увеличится на 2,93% до 117,9 руб. за кубометр.

С 1 июля следующего года тариф на электроэнергию «Новосибирскэнергосбыт» вырастет на 4,64% до 2,93 руб.

Как сообщала в середине ноября генеральный директор регоператора «Экология-Новосибирск» Лариса Анисимова, тариф на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) в 2021 году в Новосибирской области не превысит 100 рублей.

С 1 ноября тариф на вывоз ТКО в регионе в пересчете на человека плата увеличился на 39,2% с 59,88 руб. до 83,35 руб. Департамент по тарифам Новосибирской области подал иск в Арбитражный суд Москвы об оспаривании распоряжения ФАС, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

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От редакции

Изменения тарифов заметны для вашего кармана?

Аноним, 25 декабря 2020 22:28
Департамент по тарифам Новосибирской области подал иск в Арбитражный суд Москвы об оспаривании распоряжения ФАС?!
Так вот кого защищает антимонопольная служба! - Монополистов, оказывается.

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