Утвержден рост тарифов ЖКХ на 2021 год в Новосибирской области

Больше придется платить за все - воду, топление, стоки, электричество. Вывоз мусора уже подорожал почти на 40%.

Готовьтесь к росту тарифов ЖКХ

С 1 июля 2021 года тариф на питьевую воду муниципального унитарного предприятия «Горводоканал» увеличится на 89 копеек до 20,35 руб. за кубометр, тариф на водоотведение — на 69 копеек до 15,77 руб. за кубометр. Об этом говорится в приказе департамента по тарифам Новосибирской области.

Тарифы «Сибэко» на отопление вырастут на 2,6% до 1505,98 руб. за Гкал. Цена на горячую воду в Новосибирске увеличится на 2,93% до 117,9 руб. за кубометр.

С 1 июля следующего года тариф на электроэнергию «Новосибирскэнергосбыт» вырастет на 4,64% до 2,93 руб.

Как сообщала в середине ноября генеральный директор регоператора «Экология-Новосибирск» Лариса Анисимова, тариф на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) в 2021 году в Новосибирской области не превысит 100 рублей.

С 1 ноября тариф на вывоз ТКО в регионе в пересчете на человека плата увеличился на 39,2% с 59,88 руб. до 83,35 руб. Департамент по тарифам Новосибирской области подал иск в Арбитражный суд Москвы об оспаривании распоряжения ФАС, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".