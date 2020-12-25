Выше официального в 6 раз число заразившихся коронавирусом в России, подсчитал Сбербанк

В целом аналитики банка полагают, что к концу 2020 г. с коронавирусом столкнутся около 16,6 млн граждан. Это примерно 11,3% населения страны, или 15% городского населения.

Сбербанк оценил число россиян с коронавирусом в 6 раз выше официального

Реальное количество россиян, заразившихся коронавирусной инфекцией за время пандемии, может в шесть раз превосходить показатели официальной статистики, говорится в исследовании «Сбериндекса», посвященного итогам 2020 г.

«Данные моделирования показывают, что реальный уровень заражения в 5-6 раз превосходит данные официальной статистики за счет случаев легкого и бессимптомного протекания болезни. В отсутствие обязательного сплошного тестирования такие случаи остаются не выявленными, что завышает данные о смертности и представление о тяжести течения болезни в большинстве случаев», — сказано в отчете аналитиков.

В Сбербанке отметили, что с учетом бессимптомных носителей вируса ежедневно им могут заражаться порядка 165 тыс. россиян, тогда как по официальным данным показатель суточного прироста заболевших еще ни разу не превысил 30 тыс. Доля летальных случаев COVID-19, по предоставляемой статистике, и России, и в мире составляет порядка 2,2%, рассказали специалисты кредитной организации.

В целом аналитики банка полагают, что к концу 2020 г. с коронавирусом столкнутся около 16,6 млн граждан. Это примерно 11,3% населения страны, или 15% городского населения.

Накануне оперштаб сообщил о рекордном суточном приросте россиян с выявленным коронавирусом – 29 935. 25 декабря этот показатель меньше – 29 018 новых случаев. Также 24 декабря было зафиксировано максимальное за время пандемии число смертей от COVID-19 в течение 24 часов – 635.

По официальной статистике, в общем в России коронавирусом заразились 2 992 706 человек. Из них умерли 53 659, болеют сейчас 540 793, остальные выздоровели.