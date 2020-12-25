Никаких выплат не получили от государства 20% бедных россиян

Государство хочет наладить помощь малоимущим

Около 20% малоимущих в России в 2014-2018 годах не получали социальных выплат, говорится в материалах Счетной палаты (СП) по итогам анализа этого вопроса.

Контрольное ведомство пришло к выводу, что меры социальной поддержки недостаточно нацелены на малоимущих.

"Так, с 2014 по 2018 год около 20 процентов малоимущих домохозяйств находились за пределами государственной соцполитики, не получая никаких социальных выплат", — говорится в сообщении.

В ведомстве дали рекомендацию Министерству труда проанализировать и систематизировать имеющуюся систему соцподдержки и определить критерии ее получения с указанием ее вклада в снижение бедности или повышение доходов целевой группы населения.

"<...> Также (мы рекомендуем. — Прим. ред.) прорабатывать признаки получателей социальных пособий при разработке новых и модификации имеющихся мер, с тем чтобы их адресатами становились в первую очередь малоимущие", — отметила директор департамента исследований и методологии Счетной палаты Дарья Цыплакова.

При этом в Счетной палате отметили, что меры правительства, направленные на достижение национальных целей по росту реальных доходов и снижению уровня бедности, привели к снижению уровня бедности на 2,32 процентного пункта (п.п.).

"При отсутствии выплаты ЕДВ (ежемесячные денежные выплаты) среднедушевые доходы россиян в 2019 году были бы ниже фактически сложившегося уровня на 0,68%, а реальные располагаемые доходы — на 0,89 п.п.", — говорится в материалах.

Представители ведомства подчеркнули, что росту среднедушевых доходов населения, реальных располагаемых доходов и снижению бедности способствуют дополнительные денежные выплаты малоимущим семьям с детьми до трех лет и от трех до семи лет. Позитивно на ситуацию также влияют такие меры, как повышение размера пособий по безработице, социальные надбавки к пенсиям, увеличение зарплат бюджетников и надбавка классным руководителям.

Источник: РИА