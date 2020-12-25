Снижением зарплат пригрозили россиянам аналитики. В каких сферах упадут доходы?

Россиян предупредили об угрозе значительного снижения зарплат

Зарплаты в России в 2021 году могут снизиться по сравнению с 2019 годом на 10,9 процента, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на исследование Центра стратегических разработок.

Отмечается, что предприниматели вынуждены снижать зарплаты из-за экономической ситуации. Они ожидают снижения выручки, операционной прибыли и спроса.

Как рассказала директор Вольного экономического общества Маргарита Ратникова, бизнес вынужден придерживаться из-за кризиса экономной модели. Издержки сокращают в том числе при помощи уменьшения зарплат работников.

"Не исключено, что прогноз снижения реальных заработных плат на 10% может сбыться", — отметила она.

Однако, Ратникова призвала не опасаться серьезных социально-экономических изменений. Она напомнила, что треть россиян снижение зарплат не затронет, так как они получают выплаты из бюджета. А чтобы экономические последствия были серьезными, снижение зарплаты должно фиксироваться на протяжении нескольких месяцев.

Однако, по словам директора центра социально экономических исследований ЦСР Лоры Накоряковой, у более 20 миллионов работников из сфер пищевой, легкой и тяжелой промышленности, а также транспортировки и хранения может снизиться заработная плата.

Ранее сервис "Работа.ру" выяснил, что около 32 процентов российских компаний намерены в следующем году повысить зарплаты сотрудникам, а 35 процентов планируют расширять штат. Кроме того, 25 процентов респондентов уточнили, что сосредоточатся на одном направлении бизнеса, а 35 процентов намерены открывать новые направления.