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Замерзшего без сознания на 25-градусном морозе волоком затащили в кассы на вокзале Бердска: Так пассажиры спасли ему жизнь

19:31 25.12.2020 Фото: Алины Буровой
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Сидевший без признаков жизни прямо на снегу с голыми руками человек мог умереть. Медики "скорой" подтвердили обморожение и алкогольное опьянение.

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Неравнодушные пассажиры не дали замерзнуть человеку

Вечером 25 декабря на бердском вокзале пассажиры спасли человека. Предположительно, он был пьян и сидел прямо на снегу без движения с голыми руками.

Впрочем, некоторые очевидцы проявили безразличие, узнав, что человек находится в состоянии алкогольного опьянения. Тем не менее, ожидавшие электричку вызвали полицию, скорую помощь и волоком утащили замерзшего в помещение касс, постарались укутать.

- Он лежал без сознания у забора. Мне кажется, любой человек должен помочь в такой ситуации, а не снимать на телефон, - рассказал "Курьер. Среда. Бердск", помогавший спасать человека, лежащего на 23-градусном морозе, Александр, живущий в искитимском Ложке.

Приехавшие медики "скорой" подтвердили, что пострадавший действительного получил обморожение, вероятно, потому, что находится в состоянии сильного алкогольного опьянения.

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На помощь замерзающему пришли несколько человек
без сознания замерз медики обморожение пассажиры.
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