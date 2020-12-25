Замерзшего без сознания на 25-градусном морозе волоком затащили в кассы на вокзале Бердска: Так пассажиры спасли ему жизнь

Сидевший без признаков жизни прямо на снегу с голыми руками человек мог умереть. Медики "скорой" подтвердили обморожение и алкогольное опьянение.

Неравнодушные пассажиры не дали замерзнуть человеку

Вечером 25 декабря на бердском вокзале пассажиры спасли человека. Предположительно, он был пьян и сидел прямо на снегу без движения с голыми руками.

Впрочем, некоторые очевидцы проявили безразличие, узнав, что человек находится в состоянии алкогольного опьянения. Тем не менее, ожидавшие электричку вызвали полицию, скорую помощь и волоком утащили замерзшего в помещение касс, постарались укутать.

- Он лежал без сознания у забора. Мне кажется, любой человек должен помочь в такой ситуации, а не снимать на телефон, - рассказал "Курьер. Среда. Бердск", помогавший спасать человека, лежащего на 23-градусном морозе, Александр, живущий в искитимском Ложке.

Приехавшие медики "скорой" подтвердили, что пострадавший действительного получил обморожение, вероятно, потому, что находится в состоянии сильного алкогольного опьянения.