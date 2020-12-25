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Суд признал историка Соколова виновным в убийстве аспирантки и назначил наказание

20:07 25.12.2020 Фото: www.pixabay.com
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Мотивом для умышленного убийства послужила ревность. Историк признал вину, но объяснил, что причинами его поступка послужили травля.

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Любимый образ историка

Судья Октябрьского районного суда Петербурга Юлия Максименко признала историка и экс-доцента СПбГУ Олега Соколова виновным в убийстве. Приговор зачитали 25 декабря.

Как передает корреспондент «Фонтанки», зачитывать приговор судья начала с фразы «суд установил вину Соколова». Срок, на который историк может отправиться в колонию, ещё не назван. Гособвинение просит 15 лет лишения свободы, защитники Соколова — почти вдвое меньше. «Фонтанка» ведет прямую трансляцию из зала суда.

Как установило следствие, Соколов ночью 8 ноября 2019 года выстрелил в голову 24-летней сожительницы Анастасии Ещенко, после чего пытался её задушить и выстрелил ещё трижды. На следующую ночь он расчленил тело на четыре части, две из которых успел выбросить в Мойку. Пакет с руками не тонул, историк забрался в воду и не смог сам выбраться. Обрез в квартире он хранил незаконно. Мотивом для умышленного убийства послужила ревность.

Историк признал вину, но объяснил, что причинами его поступка послужили травля со стороны научного оппонента Евгения Понасенкова и регулярные скандалы из-за неприятия Ещенко дочерей Соколова. Психологи подтвердили, что подсудимый находится в длительной психотравмирующей ситуации.

Существенную роль в деле сыграл эпизод 2008 года, когда заявление на Соколова написала его экс-возлюбленная Екатерина Пржигодзкая. Девушка утверждала, что историк её связал, бил и угрожал изуродовать. После того, как она появилась в суде и дала развернутые показания, подсудимый назвал эти слова клеветой и написал на нее заявление в Следственный комитет. Суды также рассматривают два иска о защите чести и достоинства с требованием удалить созданный адвокатом потерпевших Бакшеевой фильм «Приглашение на бал. Жертвы русского Наполеона» и эфир программы Ксении Собчак «ДокТок». Пржигодзкая принимала участие в съемках обоих роликов. Следствие по заявлению Пржигодзкой 12 лет назад признаков преступления или правонарушения не нашло, передает Фонтанка.

Как позже стало известно, Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приговорил историка Олега Соколова к 12,5 годам колонии строгого режима. Он обвиняется в убийстве Ещенко и незаконном хранении оружия, гособвинение попросило для него 15 лет лишения свободы. Потерпевшей стороной по делу признан брат убитой Олег.

"Путем частичного сложения наказаний назначить 12 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сказала судья Юлия Максименко.

Психолого-психиатрическая экспертиза Соколова, которая проводилась в институте имени Сербского, показала, что историк не страдает психическими расстройствами и мог осознавать свои действия.

аспирантка историк Наполеон преподаватель приговор срок убийство Олег Соколов
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От редакции

Горе от ума?

Аноним, 25 декабря 2020 20:44
Мало очень дали.
Аноним, 25 декабря 2020 21:04
Мало!!!

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