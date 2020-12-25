Призовет женщин в армию при нападении России президент Украины

Такой вариант развития событий Зеленский назвал ужасным и выразил надежду, что этого не произойдет.

Президент Украины готов пойти на мобилизацию

Зеленский выразил надежду, что Россия не нападет со стороны Крыма, «иначе будет большая война». Ранее такой вариант развития событий из-за нехватки воды на полуострове допустил глава «Меджлиса» Чубаров.

Украина мобилизует и мужчин, и женщин, если Россия нападет на нее со стороны Крыма. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью журналу «Фокус».

Ранее о том, что Россия может напасть со стороны Крыма, чтобы перенаправить водные ресурсы Днепра для нужд полуострова, заявил глава общественного объединения «Меджлис крымско-татарского народа» (признано экстремистским, запрещено в России) Рефат Чубаров, передает «112 Украина».

Такой вариант развития событий Зеленский назвал ужасным и выразил надежду, что этого не произойдет.

«Иначе будет большая война. Мы никуда не пойдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы — и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины. И я думаю, что Россия это прекрасно понимает», — заявил президент.

После вхождения Крыма в состав России власти Херсонской области построили дамбу, которая перекрыла водоснабжение полуострова. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в марте заявил, что Киев технически не может восстановить водоснабжение до возвращения Крыма в состав страны.

Проблема водоснабжения полуострова решалась за счет водохранилищ, однако этим летом на полуостров пришла засуха, и они обмелели. В итоге власти решили ограничить подачу воды в Симферополе и других регионах республики, в том числе в Алуште, Евпатории и Ялте. Глава Крыма Сергей Аксенов сказал, что единственное решение проблемы — построить опреснительную установку.