Призовет женщин в армию при нападении России президент Украины

Зеленский выразил надежду, что Россия не нападет со стороны Крыма, «иначе будет большая война». Ранее такой вариант развития событий из-за нехватки воды на полуострове допустил глава «Меджлиса» Чубаров.
Украина мобилизует и мужчин, и женщин, если Россия нападет на нее со стороны Крыма. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью журналу «Фокус».
Ранее о том, что Россия может напасть со стороны Крыма, чтобы перенаправить водные ресурсы Днепра для нужд полуострова, заявил глава общественного объединения «Меджлис крымско-татарского народа» (признано экстремистским, запрещено в России) Рефат Чубаров, передает «112 Украина».
Такой вариант развития событий Зеленский назвал ужасным и выразил надежду, что этого не произойдет.
«Иначе будет большая война. Мы никуда не пойдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы — и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины. И я думаю, что Россия это прекрасно понимает», — заявил президент.
После вхождения Крыма в состав России власти Херсонской области построили дамбу, которая перекрыла водоснабжение полуострова. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в марте заявил, что Киев технически не может восстановить водоснабжение до возвращения Крыма в состав страны.
Проблема водоснабжения полуострова решалась за счет водохранилищ, однако этим летом на полуостров пришла засуха, и они обмелели. В итоге власти решили ограничить подачу воды в Симферополе и других регионах республики, в том числе в Алуште, Евпатории и Ялте. Глава Крыма Сергей Аксенов сказал, что единственное решение проблемы — построить опреснительную установку.