25.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Призовет женщин в армию при нападении России президент Украины

20:58 25.12.2020 Фото: youtube канал президента Украины
1 0

Такой вариант развития событий Зеленский назвал ужасным и выразил надежду, что этого не произойдет.

% name% title
Президент Украины готов пойти на мобилизацию

Зеленский выразил надежду, что Россия не нападет со стороны Крыма, «иначе будет большая война». Ранее такой вариант развития событий из-за нехватки воды на полуострове допустил глава «Меджлиса» Чубаров.

Украина мобилизует и мужчин, и женщин, если Россия нападет на нее со стороны Крыма. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью журналу «Фокус».

Ранее о том, что Россия может напасть со стороны Крыма, чтобы перенаправить водные ресурсы Днепра для нужд полуострова, заявил глава общественного объединения «Меджлис крымско-татарского народа» (признано экстремистским, запрещено в России) Рефат Чубаров, передает «112 Украина».

Такой вариант развития событий Зеленский назвал ужасным и выразил надежду, что этого не произойдет.

«Иначе будет большая война. Мы никуда не пойдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы — и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины. И я думаю, что Россия это прекрасно понимает», — заявил президент.

После вхождения Крыма в состав России власти Херсонской области построили дамбу, которая перекрыла водоснабжение полуострова. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в марте заявил, что Киев технически не может восстановить водоснабжение до возвращения Крыма в состав страны.

Проблема водоснабжения полуострова решалась за счет водохранилищ, однако этим летом на полуостров пришла засуха, и они обмелели. В итоге власти решили ограничить подачу воды в Симферополе и других регионах республики, в том числе в Алуште, Евпатории и Ялте. Глава Крыма Сергей Аксенов сказал, что единственное решение проблемы — построить опреснительную установку.

война. женщины крым мобилизация украина Владимир Зеленский Вячеслав Володин
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Какова вероятность такого конфликта?

Аноним, 25 декабря 2020 21:16
Ну плохо же будет доя жителей Украины,а Россия то причем,Пусть воюют сами с собой

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Сокращение январских каникул-2021 и в будущем обсуждает Кремль
21:27 25-12-2020
Сокращение январских каникул-2021 и в будущем обсуждает Кремль
Как жить в начало эры Водолея ближайшие 2000 лет? В чем особенность данного планетарного цикла
21:20 25-12-2020
Как жить в начало эры Водолея ближайшие 2000 лет? В чем особенность данного планетарного цикла
Собирала деньги на похороны живого 7-летнего сына мошенница
21:13 25-12-2020
Собирала деньги на похороны живого 7-летнего сына мошенница
Призовет женщин в армию при нападении России президент Украины 1
20:58 25-12-2020
Призовет женщин в армию при нападении России президент Украины
БердскМороз -40 обещают синоптики на последние выходные 2020. Какая погода будет в Новый год?
20:50 25-12-2020
Мороз -40 обещают синоптики на последние выходные 2020. Какая погода будет в Новый год?
Точные реккомендации от астрологов на 2021 год каждому знаку зодиака
20:50 25-12-2020
Точные реккомендации от астрологов на 2021 год каждому знаку зодиака
Рухнули продажи шампанского в канун Нового года: Что теперь пьют россияне? 2
20:30 25-12-2020
Рухнули продажи шампанского в канун Нового года: Что теперь пьют россияне?
Как сделать денежный талисман на стабильное финансовое положение
20:20 25-12-2020
Как сделать денежный талисман на стабильное финансовое положение
СОБР во время погони задержал угонщиков представительских авто в Новосибирске 1
20:17 25-12-2020
СОБР во время погони задержал угонщиков представительских авто в Новосибирске
Суд признал историка Соколова виновным в убийстве аспирантки и назначил наказание 2
20:07 25-12-2020
Суд признал историка Соколова виновным в убийстве аспирантки и назначил наказание