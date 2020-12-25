Досрочный ЕГЭ отменили для 11-классников из-за пандемии коронавируса. Что с 9-и классами?

В 2021 году выпускники 9 классов не будут сдавать на ОГЭ учебные предметы по выбору.

Коронавирус вносит корректировки и в график экзаменов

Досрочный этап единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2021 году отменяется из-за пандемии, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«Мы понимаем, что для ребят, которые сдают ЕГЭ в 2021 году, это год непростой. В связи с принятыми мерами на фоне эпидемиологической ситуации, мы внесли изменения в правила сдачи экзаменов. Для выпускников 11-х классов и других участников ЕГЭ досрочный период проведения экзаменов в связи с текущей эпидемиологической обстановкой в 2021 году отменяется», — цитирует пресс-служба слова Кравцова.

«Аттестаты за 9 класс об основном общем образовании будут выданы на основании результатов государственной итоговой аттестации только по двум обязательным предметам: русскому языку и математике. В 2021 году выпускники 9 классов не будут сдавать на ОГЭ учебные предметы по выбору», — отмечается в сообщении.