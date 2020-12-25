Мороз -40 обещают синоптики на последние выходные 2020. Какая погода будет в Новый год?

Аномальный холод продержится все выходные. Синоптики предупреждают — в воздухе будут накапливаться вредные вещества. Но скоро снова потеплеет.

Вспоминаем, что такое сибирские морозы

40-градусные морозы придут в Новосибирскую область в ближайшие выходные. Холод принес арктический воздух с сильным ветром, метелью и похолоданием. За считанные дни снега выпало почти месячная норма, что привело к постоянным пробкам на дорогах.

В пятницу, 25 декабря, в Бердске столбик термометра упал почти на 8 градусов за день. А на выходных бердчан ждут поистине трескучие морозы.

Пресс-секретарь новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин рассказал, что над Сибирью борются два атмосферных процесса. Тепло с Атлантики отступает. Его выдавливает холодный арктический воздух. Это значит, что 26 декабря в Новосибирской области будет уже до –40. Громадная масса арктического воздуха заняла весь север Западной Сибири.

Аномальный холод продержится все выходные. Синоптики предупреждают — в воздухе будут накапливаться вредные вещества.

«Мы полагаем, что уже 28 числа мороз днем начнет слабеть. Мы ждали повышение температуры воздуха до 21-26 градусов. И, похоже, что 29-30 декабря прорвется очередной циклон со стороны Атлантики, и температура повысится до 12-17 градусов мороза», — сообщает пресс-секретарь новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

В связи с холодами автолюбителей призывают отказаться от дальних поездок. Новосибирский автовокзал отменил ряд междугородних и межрегиональных рейсов, в том числе в Томск, Белово и в Белокуриху. Сильные морозы возможны и в новогодние каникулы.