25.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

СОБР во время погони задержал угонщиков представительских авто в Новосибирске

20:17 25.12.2020 Фото: ГУ МВД по НСО
1 0

Они выбирали автомобили стоимостью от 2 до 4 млн рублей. Для вскрытия иномарок подозреваемые использовали специальный сканер.

% name% title
В автомобиле подозреваемых полицейские изъяли ретранслятор, радиостанции, подавитель радиочастотных волн, сканеры передачи данных, мобильные устройства

В Новосибирске сотрудниками полиции пресечена деятельность группы, которая специализировалась на кражах автомобилей, сообщили 25 декабря в управлении МВД по Новосибирской области.

В полицию Новосибирска поступило сообщение о краже автомобиля иностранного производства стоимостью 3,5 миллиона рублей. В рамках оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили подозреваемых в совершении преступления.

Во время задержания, проводимого сотрудниками уголовного розыска при силовой поддержке бойцов СОБР управления Росгвардии, злоумышленники попытались скрыться на личном автомобиле. Началось преследование. С целью остановки транспортного средства сотрудники Росгвардии применили огнестрельное оружие, после чего машина фигурантов была блокирована, водитель и пассажир задержаны.

В автомобиле подозреваемых полицейские изъяли ретранслятор, радиостанции, подавитель радиочастотных волн, сканеры передачи данных, мобильные устройства.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Установлена причастность злоумышленников к трём эпизодам преступной деятельности. Как выяснили следователи, 31-летний житель села Толмачево Новосибирского района и 29-летний житель Оренбурга действовали, как правило, в тёмное время суток. В качестве предмета хищения чаще всего они выбирали автомобили представительского класса стоимостью от 2 до 4 миллионов рублей. Для вскрытия иномарок подозреваемые использовали специальный сканер, отключали автомобильные сигнализации и проникали внутрь.

Местонахождение похищенного имущества и причинённый гражданам ущерб в настоящее время устанавливаются.

Проводятся дальнейшие оперативные мероприятия и следственные действия, направленные на сбор доказательной базы и установление иных эпизодов преступной деятельности фигурантов.

мобильные устройства огнестрельное оружие розыск угонщик ГУ МВД по НСО
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Дорогие авто угоняют под заказ?

Аноним, 25 декабря 2020 20:26
Вот это хорошая новость!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Сокращение январских каникул-2021 и в будущем обсуждает Кремль
21:27 25-12-2020
Сокращение январских каникул-2021 и в будущем обсуждает Кремль
Как жить в начало эры Водолея ближайшие 2000 лет? В чем особенность данного планетарного цикла
21:20 25-12-2020
Как жить в начало эры Водолея ближайшие 2000 лет? В чем особенность данного планетарного цикла
Собирала деньги на похороны живого 7-летнего сына мошенница
21:13 25-12-2020
Собирала деньги на похороны живого 7-летнего сына мошенница
Призовет женщин в армию при нападении России президент Украины 1
20:58 25-12-2020
Призовет женщин в армию при нападении России президент Украины
БердскМороз -40 обещают синоптики на последние выходные 2020. Какая погода будет в Новый год?
20:50 25-12-2020
Мороз -40 обещают синоптики на последние выходные 2020. Какая погода будет в Новый год?
Точные реккомендации от астрологов на 2021 год каждому знаку зодиака
20:50 25-12-2020
Точные реккомендации от астрологов на 2021 год каждому знаку зодиака
Рухнули продажи шампанского в канун Нового года: Что теперь пьют россияне? 2
20:30 25-12-2020
Рухнули продажи шампанского в канун Нового года: Что теперь пьют россияне?
Как сделать денежный талисман на стабильное финансовое положение
20:20 25-12-2020
Как сделать денежный талисман на стабильное финансовое положение
СОБР во время погони задержал угонщиков представительских авто в Новосибирске 1
20:17 25-12-2020
СОБР во время погони задержал угонщиков представительских авто в Новосибирске
Суд признал историка Соколова виновным в убийстве аспирантки и назначил наказание 2
20:07 25-12-2020
Суд признал историка Соколова виновным в убийстве аспирантки и назначил наказание