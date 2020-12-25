СОБР во время погони задержал угонщиков представительских авто в Новосибирске

Они выбирали автомобили стоимостью от 2 до 4 млн рублей. Для вскрытия иномарок подозреваемые использовали специальный сканер.

В автомобиле подозреваемых полицейские изъяли ретранслятор, радиостанции, подавитель радиочастотных волн, сканеры передачи данных, мобильные устройства

В Новосибирске сотрудниками полиции пресечена деятельность группы, которая специализировалась на кражах автомобилей, сообщили 25 декабря в управлении МВД по Новосибирской области.

В полицию Новосибирска поступило сообщение о краже автомобиля иностранного производства стоимостью 3,5 миллиона рублей. В рамках оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили подозреваемых в совершении преступления.

Во время задержания, проводимого сотрудниками уголовного розыска при силовой поддержке бойцов СОБР управления Росгвардии, злоумышленники попытались скрыться на личном автомобиле. Началось преследование. С целью остановки транспортного средства сотрудники Росгвардии применили огнестрельное оружие, после чего машина фигурантов была блокирована, водитель и пассажир задержаны.

В автомобиле подозреваемых полицейские изъяли ретранслятор, радиостанции, подавитель радиочастотных волн, сканеры передачи данных, мобильные устройства.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Установлена причастность злоумышленников к трём эпизодам преступной деятельности. Как выяснили следователи, 31-летний житель села Толмачево Новосибирского района и 29-летний житель Оренбурга действовали, как правило, в тёмное время суток. В качестве предмета хищения чаще всего они выбирали автомобили представительского класса стоимостью от 2 до 4 миллионов рублей. Для вскрытия иномарок подозреваемые использовали специальный сканер, отключали автомобильные сигнализации и проникали внутрь.

Местонахождение похищенного имущества и причинённый гражданам ущерб в настоящее время устанавливаются.

Проводятся дальнейшие оперативные мероприятия и следственные действия, направленные на сбор доказательной базы и установление иных эпизодов преступной деятельности фигурантов.