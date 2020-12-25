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Рухнули продажи шампанского в канун Нового года: Что теперь пьют россияне?

20:30 25.12.2020 Фото: pexels.com
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При этом общий оборот российских алкомаркетов в декабре вырос на 64%, а количество транзакций в них увеличилось в полтора раза.

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В России перед Новым годом рухнули продажи шампанского

Потребление шампанского в России в уходящем году сократилось на 10%, причем спад ускорился к концу года. Перед Новым годом, за первые три недели декабря, продажи рухнули на 38% по сравнению с аналогичным показателем за прошлый год, до 214 млн рублей. Количество транзакций при этом сократилось на 60%.

При этом общий оборот российских алкомаркетов в декабре вырос на 64%, а количество транзакций в них увеличилось в полтора раза, свидетельствуют результаты исследования, проведенного эквайринговым бизнесом ВТБ вместе с оператором фискальных данных "Первый ОФД" (входит в группу ВТБ).

"В течение всего нынешнего года продажи шампанского в нашей стране падали. В декабре эта тенденция только усилилась. Пока сложно сделать окончательный вывод - отложили ли граждане покупку традиционно новогоднего напитка на последнюю неделю декабря или же решили отказаться от него в пользу более крепкого спиртного, чтобы попрощаться с 2020 годом", - отметил руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек (его слова процитированы в сообщении).

Кроме января 2020 года, когда траты населения на игристые вина выросли на четверть в годовом выражении, практически все месяцы уходящего года демонстрировали спад. Снижение было особенно заметным во время периода самоизоляции в марте-апреле (-15% год к году) и ближе к концу года, когда россияне обычно начинают закупаться шампанским к праздничному столу. Так, в ноябре продажи игристых напитков снизились на 25% год к году, передает "Интерфакс".

Крупнейший в России производитель игристых вин - группа "Абрау-Дюрсо".

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От редакции

Вы закупили продукты для новогоднего стола?

Аноним, 25 декабря 2020 20:55
Шампанское пьют от радости, а водкой заливают горе, нищету, безнадегу, полное отсутствие надежд на будущее
Аноним, 25 декабря 2020 21:12
А нет статистики, во сколько раз увеличилось потребление сахара и дрожжей? )))

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