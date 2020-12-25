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Собирала деньги на похороны живого 7-летнего сына мошенница

21:13 25.12.2020 Фото: Кадр из видео
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Женщина состоит на учете в отделении по делам несовершеннолетних из-за ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. Опека изъявила у нее сына до его "похорон".

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Ей придется ответить за мошенничество

В Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, чей поступок поразил всех своим цинизмом. 25-летняя женщина собирала деньги на похороны своего семилетнего сына, который на самом деле был жив и вполне здоров.
Ранее в полицию обратилась жительница города Ангарска, которая заявила, что увидела в соцсетях объявление знакомой: та просила оказать ей финансовую помощь, чтобы организовать похороны сына.

Сердобольная горожанка перевела ей деньги, а затем выяснила, что готовящийся к погребению ребенок жив.

Как оказалось, мать мальчика состоит на учете в отделении по делам несовершеннолетних из-за ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. Несколько месяцев назад органы опеки изъявили у нее сына и поместили в центр помощи семье и детям.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество», сообщает «МК».

женщина здоровый Иркутская область мошенница похороны. ребенок
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