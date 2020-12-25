Новый вид обмана: Мошенники для отъема денег используют новейшие технологии

Лучший способ обезопасить себя: прервать разговор при возникновении каких-либо подозрений и перезвонить по официальному номеру банка.

Россиян предупредили о новом виде мошенничества

Мошенники используют новейшие технологии, чтобы представляться сотрудниками правоохранительных органов, рассказал "Известиям" начальник отдела информационной безопасности "СерчИнформ" Алексей Дрозд со ссылкой на данные управления МВД по Красноярскому краю.

По его словам, новая схема обмана предполагает два этапа. Сначала жертве звонит фиктивный сотрудник службы безопасности банка, чтобы предупредить о звонке из правоохранительных органов. Затем действительно следует вызов — якобы из полиции, причем номер определяется как настоящий, но на самом деле мошенники подменяют его. Преступники, выдающие себя за полицейских, просят назвать данные карточки, CVV и код, высланный по SMS.

Один из таких случаев произошел в Югре, рассказал Дрозд. Ответившая на звонок женщина распознала в звонившем сотруднике банка мошенника и положила трубку, но ей сразу же перезвонили с подставного номера, якобы из дежурной части полиции. Псевдополицейские заявили, что ведут расследование, и убедили женщину следовать инструкциям мошенников, чтобы помочь в их поимке. В результате преступники получили доступ к личному кабинету женщины и завладели всеми ее средствами.

В "СерчИнформ" добавили, что мошенники пользуются самыми продвинутыми технологиями для подделки голоса или звонка с подставного номера. Поэтому, напоминают эксперты, лучший способ обезопасить себя: прервать разговор при возникновении каких-либо подозрений и перезвонить по официальному номеру банка.