Астролог назвала самые важные события 2021 года. К этому каждый должен быть готов

2021 год даст нам шанс улучшить свою жизнь, поможет избегать неприятностей

Многие уже с нетерпением ждут окончания 2020 года, так как за все время люди многое пережили в самых разных сферах.

Кузимович Алина, профессиональный астролог, рассказала о том, что может произойти в наступающем году. Как оказалось, будущий год будет намного лучшим, чем уходящий 2020-й.

Цифра 2021 года. Влияние Меркурия на 2021 год. Если сложить все цифры года в одну, мы получим цифру 5. За нее отвечает планета Меркурий. Его влияние будет очень сильным в 2021 году. Это намного позитивнее влияние, чем было в 2020 году.

Ведь 2020 годом управляла планета Раху - планета иллюзий, невежества. Раху всех нас держал в страхе и создавал хаос. Сложно было отличить, где правда, а где ложь.

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2021 год даст нам шанс улучшить свою жизнь, поможет избегать неприятностей. Он принесет позитивные перемены всем, кто будет проявлять инициативу. В 2020 году многие начали сильнее ощущать конкуренцию. Начали ценить свою работу. И теперь будут выполнять ее лучше и качественней.

Меркурий отвечает за коммуникации, поэтому он возобновит эту сферу. Поездки, контакты, общение, переговоры...хороший год также для коммерческой деятельности. И сфера IT будет продолжать преуспевать.

Позитивное и то, что многие люди захотят совершенствовать свои знания и станут более гибкими. Рекомендую всем проявлять активность, не сидеть на месте. Будьте открыты к новой информации, обучайтесь. Станьте образованными в финансовой грамотности, интересуйтесь этим. Подстраивайтесь под финансовые изменения, которые может принести 2021 год. Ведь мы не забываем, что планета Юпитер которая отвечает за деньги, будет находиться в самом ослабленном положении. И есть высокий шанс финансовых кризисов и перемен в финансовом секторе.

Учите языки. Они помогут хорошо продвинуться в профессиональном плане. Ведь за языки и речь тоже отвечает Меркурий. Пройдите курсы ораторского искусства. Начните транслировать себя онлайн, чем бы вы не занимались.

Источник: clutch.ua