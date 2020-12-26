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Коронавирус можно определить по аромату кофе - легкий тест в домашних условиях

22:30 26.12.2020 Фото: www.pixabay.com
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Ученые разработали уникальный тест на определение потери обоняния/вкуса при COVID-19, чтобы помочь людям диагностировать инфекцию на ранней стадии.

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Такой способ похоже навеян парфюмерными магазинами

Утрата обоняния и вкуса является одним из самых распространенных симптомов COVID-19. Но во многих случаях это происходит постепенно и человек не сразу понимает, что произошло. Ученые научились определять потерю обоняния и вкуса на самом раннем этапе при помощи обычного кофе.

Аносмия – состояние, при котором человек временно лишается способности слышать запахи и ощущать вкусы. На сегодняшний день не существует ни одного метода лечения, или способа обнаружения этого. Для многих пациентов с коронавирусной инфекцией аносмия может быть единственным признаком болезни и сохраняться долгое время. Однако осознание того, что человек утратил обоняние и вкус, приходит к нему не сразу. Как правило, он не догадывается до того, пока не перестанет ощущать резкие запахи. При этом главная опасность заключается в том, что такие люди, не подозревая о своем недуге, продолжают ходить на работу, к родителям и друзьям, заражая свое окружение.

Ученые разработали уникальный тест на определение потери обоняния/вкуса при COVID-19, чтобы помочь людям диагностировать инфекцию на ранней стадии. Этот тест крайне простой и включает в себя лишь один компонент - горячий кофе. Аносмия может проявиться в любой момент, потому специалисты рекомендуют регулярно делать тест. Это лучший индикатор коронавируса, даже чем обычная проверка температуры.

Тест можно легко провести дома. Для этого необходимо взять немного молотого кофе, и понюхать его, или заварить напиток. При этом попробуйте услышать аромат с разного расстояния. Если вы не слышите запаха, то следует сделать тест на коронавирус. Кроме того, проверку обоняния можно провести на спирте, шоколаде или шампуне. К примеру, если вы съели шоколад, но не чувствуете его вкуса, это тоже может указывать на то, что вы теряете обоняние.

При обычной заложенности носа может произойти ухудшение обонянии, но люди с COVID-19 могут не слышать любые запахи, в том числе и резкие. Некоторые переболевшие отмечают, что они совершенно не различали по запаху вино, бензин, специи, молоко и другие ароматы.

Источник: www.medicinform.net

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