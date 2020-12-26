5 вещей, которые нужно сделать в новогоднюю ночь 2021 года для привлечения денег

Зеленый цвет – символ денег. Он усиливает действие финансовой магии и активно используется экстрасенсами. Расставьте на новогоднем столе семь зеленых свечей и зажгите перед боем курантов.

Чтобы приманить деньги, попробуйте провести в новогоднюю ночь несколько легких, но действенных ритуалов

От наступающего года всегда много хороших ожиданий. Кажется, что, вот в этом наконец повезет.

Но как говорится, «на год надейся, а сам не плошай». Чтобы приманить деньги, попробуйте провести в новогоднюю ночь несколько легких, но действенных ритуалов.

Положить в карман деньги

Разложите монетки или купюры по всем карманам одежды, в которой собрались праздновать Новый год. Если нет карманов, используйте туфли, лиф платья, в самом крайнем случае подойдут и трусы. Положите монетку в маленький пакетик и прикрепите булавкой к внутренней стороне одежды, чтобы никто не заметил. Главное, чтобы деньги не вываливались и были с вами всю ночь. Перед боем курантов проговорите вслух или про себя, если смущают окружающие: «Деньги не кончаются и преумножаются, только Новый год придет, сразу появляются». Ритуальные монеты и купюры в наступившем году не тратьте, сложите в копилку.

Зажечь на праздничном столе 7 зеленых свечей

Зеленый цвет – символ денег. Он усиливает действие финансовой магии и активно используется экстрасенсами. Расставьте на новогоднем столе семь зеленых свечей и зажгите перед боем курантов. Свечей должно быть семь, так как семерка притягивает удачу и божественное покровительство. Важно, чтобы все свечи горели, когда стрелка часов подойдет к полуночи. Пускай сгорают целиком, но если потушите, тоже ничего страшного не случится.

Развесить купюры на елке

Украсьте елку деньгами. Почему бы и нет: свежо и оригинально. Смотрите только чтоб случайные гости (мало ли кто заглянет к вам на огонек) не оторвали себе пару «игрушек». Можете спрятать купюры в шары, или повесить денежку в незаметные места. В процессе украшения елки произносите мантру: «Елку украшаю – деньги привечаю, пусть скорей куранты бьют и финансы к нам текут».

Искренне пожелать богатства близким

В каждый подарок обязательно положите по монетке. Искренне от души пожелайте богатства и процветания своим близким, да и всем остальным тоже. Чем больше добра и хороших пожеланий вы отправляете в мир, тем больше приходит к вам самим. Если получится сделать это от всего сердца, нуждаться не будете – богатство к вам вернется и приумножится.

Крошки со стола выбросить на улицу

Когда празднование закончится и гости разойдутся по домам, соберите со стола крошки и выкиньте в окошко. Собирать их нужно не рукой, а салфеткой или полотенцем. После того как ветер развеет новогодний сор, к вам придут благополучие и достаток.

Можете применить один, самый, на ваш взгляд, симпатичный новогодний ритуал по привлечению денег, а можете сразу все. Главное верить в чудо, и оно обязательно к вам придет.

Источник: zg66.ru