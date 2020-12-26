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Горизонтальные стрелки - тренд 2020-2021. Звезды без ума

23:00 26.12.2020 Фото: lady.mail.ru
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Звезды и раньше иногда выходили в свет с горизонтальными стрелками, но в этом году случился бум на подобное «украшение».

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Горизонтальная стрелка подходит абсолютно любой форме глаза

Не все стрелки должны быть вздернутыми вверх. Некоторым идут и горизонтальные черточки.

Звезды и раньше иногда выходили в свет с горизонтальными стрелками, но в этом году случился бум на подобное «украшение». Так, на «Оскаре» тренд продемонстрировали сразу четыре красотки — актрисы Жанель Монэ, Сирша Ронан и Флоренс Пью, модель Катрина Балф.

Горизонтальные стрелки играют по тем же правилам, что и их диагональные прародители: могут быть короткими (по-английски их забавно называют «хвостиками котят»), цветными (синие любит сама Кейт Миддлтон), в сочетании со смоки айз.

Горизонтальная стрелка подходит абсолютно любой форме глаза. Выглядит эффектно и выполняется проще, чем классическая стрелка на верхнем веке.
Ольга Винничук, визажист сети салонов Фен Dry Bar на Патриках

Для быстрого и легкого нанесения понадобится мягкий карандаш, тени и небольшая плоская кисть для растушевки продукта. Карандаш нанеси на всю слизистую, ведя грифель вдоль роста ресниц. Маленькой кистью растушуй цвет вниз под ресницы. У внешнего уголка глаза легким движением проведи кончик стрелки по направлению к виску.

Ватной палочкой можно скорректировать кончик, чтобы он был острее. Если ты не уверена в стойкости карандаша и боишься, что он поплывет, продублируй растушевку тенями. Осталось прокрасить ресницы — и макияж (по крайней мере, глаз) готов.

Источник: lady.mail.ru

визажист горизонтальные стрелки мода Жанель Монэ Сирша Ронан Флоренс Пью Ольга Винничук Фен Dry Bar
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