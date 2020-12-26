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Красота / Общество

73-летняя София Ротару на новом фото выглядит словно подросток

02:00 26.12.2020 Фото: instagram.com/p/CJHAueRl6cv
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"София Михайловна красавица", "Самая лучшая", "Наша королева", - написали фанаты.

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Певица выглядит очень молодо

 

Сын знаменитой певицы Софии Ротару, продюсер Руслан Евдокименко опубликовал в Instagram фотографию со своей звездной мамы.

На фото Ротару предстала в красной блузке и массивных золотых цепях на шее. Она нанесла яркий макияж, а волосы уложила в аккуратную укладку. Стоит отметить, что на этом фото 73-летняя певица вовсе не выглядит на свой возраст. Такое ощущение, что она молодеет на глазах.

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Публикация от Ruslan (@rus_evdokimenko)

"София Михайловна красавица", "Самая лучшая", "Наша королева", - написали фанаты.

Источник: unian.net

молодость морщины певица свежесть сын фото София Ротару Руслан Евдокименко Instagram
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