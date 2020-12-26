73-летняя София Ротару на новом фото выглядит словно подросток

Певица выглядит очень молодо

Сын знаменитой певицы Софии Ротару, продюсер Руслан Евдокименко опубликовал в Instagram фотографию со своей звездной мамы.

На фото Ротару предстала в красной блузке и массивных золотых цепях на шее. Она нанесла яркий макияж, а волосы уложила в аккуратную укладку. Стоит отметить, что на этом фото 73-летняя певица вовсе не выглядит на свой возраст. Такое ощущение, что она молодеет на глазах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ruslan (@rus_evdokimenko)

"София Михайловна красавица", "Самая лучшая", "Наша королева", - написали фанаты.

Источник: unian.net