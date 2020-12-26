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Какой сегодня церковный праздник? Что нельзя делать 26 декабря 2020 года в православный день памяти святых мученников

07:30 26.12.2020 Фото: pixabay.com
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«Мученик Евстрат солнышку рад», — говорили на Руси, подмечая, что день стал немного длиннее.

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В народе верили, что в этот день ведьмы собираются на посиделки
Сюжет: Православные обряды
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Какой сегодня церковный праздник? Что нельзя делать 26 декабря 2020 года в православный день памяти святых мученниковКакой сегодня церковный праздник? Можно ли работать 25 декабря 2020 годаЕщё 558 новостей

Дата по старому стилю: 13 декабря.
В этот день отмечается память святых мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста, пострадавших за веру в начале 4 века в Севастии. Первым принял мучения пресвитер Аравийской церкви Авксентий, которого язычники заключили в темницу. Видя его стойкость, военачальник Евстратий исповедовал себя христианином, за что его подвергли пыткам. Обоих мучеников казнили. После этого о своей вере в Христа заявили также простолюдин Мардарий и молодой воин Орест. Их также приговорили к смерти.

«Мученик Евстрат солнышку рад», — говорили на Руси, подмечая, что день стал немного длиннее. С Евстратия было принято следить за погодой в течение 12 дней: каждый из них предсказывал погоду на «свой» месяц, начиная с января.

В народе верили, что в этот день ведьмы собираются на посиделки и держат совет: как схватить солнце и сжить его с белого света. Говорили, что на Евстратия нельзя сквернословить, иначе ведьма может упасть с неба прямо на голову. Не следовало также оставлять на крыльце веник — нечистая сила могла его утащить, чтобы с его помощью поднять снежные вихри и замести солнце.

Именины в этот день
Александр, Алексей, Анастасия, Аркадий, Арсений, Василий, Владимир, Гавриил, Герман, Григорий, Евгений, Емельян, Иван, Николай, Орест, Яков

Источник: calend.ru

26 декабря 2020 Ведьмины посиделки Евстратиев день именины история праздник
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