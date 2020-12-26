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26 декабря - День святого Стефана у западных христиан: История и традиции важной даты

09:00 26.12.2020 Фото: pixabay.com
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Тело святого первомученика Стефана, оставленное на съедение зверям, тайно взял известный еврейский учитель Гамалиил с сыном своим Авивом и предал погребению в своем имении. Впоследствии они оба уверовали во Христа и приняли святое Крещение.

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Собор Святого Стефана в Вене
Сюжет: Православные обряды
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26 декабря - День святого Стефана у западных христиан: История и традиции важной датыКакой сегодня церковный праздник? Что нельзя делать 26 декабря 2020 года в православный день памяти святых мученниковЕщё 559 новостей

День святого Стефана празднуется католической церковью во многих европейских странах 26 декабря, на второй день после Рождества. В ряде стран он является государственным праздником и официальным выходным днем.

Первый христианский мученик, архидиакон Стефан (St. Stephen), был одним из семи апостолов, избранных апостолом Петром для помощи нищим и проповеди христианства. Он принял мученическую смерть (Стефана забили камнями) приблизительно в 34 году новой эры. Известно, что одним из его мучителей был Савл — впоследствии ставший апостолом Павлом, светочем и столпом христианства.

Стефан был христианским первомучеником и пострадал за Христа в возрасте около 30 лет. По выражению Астерия, это был «начаток мучеников, учитель страданий за Христа, основание доброго исповедания, ибо прежде Стефана никто не изливал крови своей за Евангелие».

Будучи исполнен Духа Святого, святой Стефан с дерзновением убедительно проповедовал христианское учение и побеждал иудейских законоучителей в спорах. За это иудеи оклеветали Стефана, будто бы он произносит хулы на Бога и на Моисея. С таким обвинением святой Стефан предстал перед синедрионом и первосвященником.

Он произнес пламенную речь, в которой изложил историю еврейского народа и смело обличил иудеев в гонениях на пророков и в казни ожидавшегося ими Мессии, Иисуса Христа.

Во время речи святой Стефан вдруг увидел небо разверстым и Иисуса Христа во славе. Он громко провозгласил об этом. Тогда иудеи, затыкая уши, набросились на него, повлекли его за город и побивали камнями, а святой мученик молился за своих убийц.

Вдали, на возвышении, стояла Матерь Божия со святым апостолом Иоанном Богословом и усердно молилась за мученика. Перед смертью Стефан произнес: «Господи Иисусе, приими дух мой, Господи, не вмени им это во грех», — и затем предал Христу свою чистую душу.

Тело святого первомученика Стефана, оставленное на съедение зверям, тайно взял известный еврейский учитель Гамалиил с сыном своим Авивом и предал погребению в своем имении. Впоследствии они оба уверовали во Христа и приняли святое Крещение.

Источник: calend.ru

26 декабря 2020 День святого Стефана у западных христиан история крещение праздник
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